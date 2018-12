Mehr als glücklich zeigte sich die Familie einer 80-jährigen Seniorin aus der Samtgemeinde Sottrum nach dem misslungenen Versuch eines Enkeltricks. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich am Nikolaustag eine zunächst unbekannte Frau gegen Mittag am Telefon bei ihrer „Oma“ gemeldet. Geschickt versuchte sie, die 80-Jährige um den Finger zu wickeln. Die Fremde brachte den Namen der wirklichen Enkeltochter in Erfahrung und wurde im weiteren Gespräch auch mit diesem Namen von der Seniorin angesprochen.

Zweifel an der Stimme

Obwohl die 80-Jährige Zweifel an der Stimme der Frau hatte, ließ sich die angebliche Enkeltochter nicht aus dem Konzept bringen. Sie habe nur eine Erkältung. Deshalb klinge ihre Stimme anders. Dann folgte der eigentliche Grund des Anrufs. Die vermeintliche Enkelin wolle sich eine Wohnung kaufen. Alles sei perfekt – die Kosten für den Notar in Höhe von 4000 Euro stünden jedoch noch aus. Wenn das nicht schnell über die Bühne ginge, würde der Traum von der eigenen Wohnung platzen.

Das war laut Polizei der Moment, an dem die Anruferin die 80-Jährige fast eingewickelt hatte. Doch bevor sie das viele Geld ihrer „Enkeltochter“ zur Verfügung stelle, müsse sie noch mit Opa und auch der Mutter ihrer Enkelin sprechen. An diesem Punkt spielte die Anruferin nicht mehr mit. Das Gespräch wurde rasch beendet. „An diesem Beispiel lässt sich gut erkennen, wie geschickt die Betrüger vorgehen“, warnt Polizeisprecher Heiner van der Werp. Nicht selten würden Menschen, die bereits von dieser Masche gehört oder gelesen haben, trotzdem Opfer der gut geschulten Anrufer.