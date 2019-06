Pflanzen in voller Blütenpracht: Beim Kräutertag in Horstedt boten sich den Besuchern so einige wunderschöne Anblicke. (Björn Hake)

Der Natur pure Pracht zu erleben, ist für viele Menschen in der Moderne ein oft zu rares Gut geworden. Den Wert sowie den Nutzen von Pflanzen und Kräutern herauszustellen hat sich Dieter Szczesny, Vorsitzender vom Verein Kräuterregion Wiesteniederung, zur Aufgabe gemacht. Und so veranstaltete er am Sonntag bereits zum 18. Mal einen Kräutertag in Horstedt mit mehr als 100 Ausstellern, die ihre Naturprodukte aus dem regionalen Umland anboten.

Die größte Produktpalette hatte die Gärtnerei Rühlemann zu bieten. Im großen Gewächshaus konnten die Besucher unzählige selbst gezogene Pflanzen erwerben. Mitarbeiterin Marlene Rickowski bot zudem ein Kräuterkochbuch an, das ihr Chef Daniel Rühlemann zusammen mit dem Profikoch Wolfgang Pade verfasst hatte. Etwas für den feinen Gaumen gab es unter anderem bei Familie Bahrenburg. Dort konnten Besucher selbst gemachte Speisen wie eine Gemüsekräutersuppe und Getränke verkosten.

Mit Zitrone, Knoblauch oder Thymian aromatisierte Olivenöle aus eigener Produktion hatte die Firma arteFakt aus Wilstedt mitgebracht und das Bassumer Ehepaar Ritterhoff präsentierte ihre selbst gefertigten Pfeffermühlen sowie nützliche Produkte aus Olivenholz. Bärbel Schachschal-Barth war aus Garlstedt angereist, um handgesiedete Seifen mit Biokräutern und wunderbar altmodische Emailleschalen anzubieten. „Salz ist das weiße Gold“, wusste Heinrich Rücker vom Soltauer Salzsiederverein zu berichten. Er demonstrierte den Gewinn von Salz aus Sole und ließ die Besucher von dem frisch kristallisierten und noch warmen Produkt kosten.

Insektenhotels in Form von der Natur nachempfundenen Holzbauten sowie viele Nistkästen für Meisen, Kleiber und Stare hatte Ernst Michel dabei. Der passionierte Hobbygärtner aus Jeddingen wies auf den Insektenschwund und die Notwendigkeit hin, den gefährdeten Arten eine bessere Nahrungsgrundlage zu schaffen. „Veganismus und Kunst“ war das Motto am Stand von Ernährungsberaterin Martina Reents. Die Beverstedterin freute sich zudem über das rege Interesse an ihrem „Kraut der Unsterblichkeit“. Diese Gartenpflanze soll vielen Krankheiten vorbeugen.

Selbstverständlich war auch der BUND wieder beim Kräutertag vertreten. Der Verband teilte sich einen Stand mit dem Verein „Region Intakt“. Vorstandsmitglied Catherine Szczesny informierte über den Bau von Nisthilfen und gab Hinweise zu den Erzeugnissen aus dem nahegelegen Kräuterfeld. Zudem hatte sie bereits am Vormittag alle Interessierten zu einer Führung durch das zurzeit in voller Lavendelblüte stehende Feld eingeladen und über dessen Entstehungsgeschichte informiert.

Als Höhepunkt der Veranstaltung stellte am Nachmittag Bürgermeister Michael Schröck auf der Showbühne die amtierende Kräuterkönigin Alena Hübner vor. Mit launigen Worten dankte er ihr für die bisher geleistete Arbeit als Repräsentantin der Region. Die Auszubildende hatte bereits mehrere Auftritte absolviert, unter anderem in Hannover beim niedersächsischen Landesvater Stefan Weil, dem sie eine pflanzliche „Kräuterbombe“ überreichen durfte. Unterstützt wurde die sympathische Horstedterin von der Rotenburger Kartoffelkönigin Vanessa Martin, die ebenfalls in einem Trachtenkleid mit Schärpe auftrat.

Moderator Heinz Gehnke, zweiter Vorsitzender des Vereins Deutsche Königinnen, überraschte dann das Publikum mit einer Neuerung. Ab diesem Jahr sollte es erstmals auch eine Kräuterprinzessin geben. Auserwählt wurde die sechsjährige Grundschülerin Jette Dodenhoff aus Horstedt. Sie wurde anschließend von Pastorin Haike Gleede gesegnet, mit besten Wünschen bedacht und danach in einem feierlichen Akt gekrönt.

So waren auch die beiden Besucher Jasmin Osmers und Heiner Wagenfeld nach ihrem Rundgang zufrieden. „Wir haben hier schon nette Leute getroffen und viel Spaß gehabt“, freute sich das Ehepaar aus Ottersberg. Glück bei dem Quiz hatten sie ebenfalls. Beide hatten eine „Kräuterbombe“ gewonnen, dessen Verpackung das Konterfei der amtierenden Kräuterkönigin zierte.