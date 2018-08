Die alte Sporthalle soll abgerissen werden. (Braunschädel)

Wie geht es weiter mit der alten Sporthalle an der Ottersberger Wümmeschule? Darüber haben sich am Mittwoch die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr unterhalten, ohne zu einem Ergebnis gekommen zu sein. So hatte die CDU einen vorzeitigen Abriss des maroden Bauwerks noch in diesem Jahr beantragt. Begründet hatten die Christdemokraten dies mit dem guten Jahresergebnis, das die Kommune im Jahr 2017 erwirtschaftet hat. Aufgrund der als schwierig eingestuften Haushaltslage war der Abriss zuvor auf 2020 verschoben worden. Allerdings ist laut Verwaltung ein Abriss frühestens 2019 möglich, da die Sommerferien genutzt werden sollten, um Beeinträchtigungen im Schulbetrieb zu vermeiden. Zudem sei die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich, weil das Unterhaltungsbudget im Haushalt um 200 000 Euro angehoben werden müsste. Die Verwaltung hatte empfohlen, die Mittel bereits 2018 bereitzustellen, um damit eine Auftragsvergabe zum Herbst/Winter mit Beginn der Abrissarbeiten im Innenbereich der Schulturnhalle in den Osterferien 2019 zu ermöglichen. Das Gremium mit Reiner Sterna an der Spitze vertagte die Entscheidung auf eine der kommenden Sitzungen.