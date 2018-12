Die künftigen Öffnungszeiten des Achimer Hallenbads bleiben weiter unklar, die Politik zögert aufgrund von Unwissenheit. (Björn Hake)

Nun also doch: Die Achimer Ratsfraktionen scheinen realisiert zu haben, dass sie bisher ihre Entscheidungen zum neuen Bäderbetriebskonzept auf einer falschen Wissensgrundlage getroffen haben. Denn jetzt haben alle Fraktionen den gemeinsamen Antrag gestellt, das Bäderbetriebskonzept nicht wie vorgesehen in der Ratssitzung am 18. Dezember zu beraten. Sie beantragen, „die Beschlussvorlage in der kommenden Ratssitzung nicht zur Abstimmung zu bringen“. In interfraktionellen Gesprächen sowie Gesprächen mit Vertretern der Verwaltung hätten sich weitere Fragen ergeben, die vor einer Beschlussfassung zu klären seien.

Entscheidung wohl erst Ende März

Es sei das gemeinsame Ziel, diese Klärungen zeitnah herbeizuführen, sodass über ein Bäderkonzept im Rahmen der ersten Ratssitzung des Jahres 2019 – wohl Ende März dann – eine Abstimmung erfolgen kann. Wie berichtet, scheint den Kommunalpolitikern erst jetzt bewusst geworden zu sein, dass das Hallenbad mit dem neuen Konzept vier Monate am Stück geschlossen bleibt und damit deutlich länger als bisher. Darauf hatten die Vereine und Rettungsorganisationen allerdings bereits seit Monaten hingewiesen.