Der Patientin geht es laut Aller-Weser-Klinik zwischenzeitlich besser. (Sebi Berens)

Bei der Patientin, die am Sonnabend mit grippeähnlichen Symptomen stationär in der Achimer Aller-Weser-Klinik (AWK) aufgenommen worden war, hat sich der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion nicht bestätigt. Wie die Klinik am Dienstag mitteilte, konnte keine entsprechende Infektion nachgewiesen werden. „Vielmehr hat sich gezeigt, dass eine Infektion mit Influenzaviren vorliegt“, sagte AWK-Geschäftsführerin Marianne Baehr. Die Untersuchungen hätten dies eindeutig bestätigt.

Die junge Frau war, wie berichtet, kürzlich von einer Reise aus Dubai zurückgekehrt, auf der sie auch Kontakt zu einer Gruppe von Chinesen hatte. Aus diesem Grund hatte die Frau sich Sorgen gemacht, dass sie sich möglicherweise mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte. Vorsorglich wurde sie daher im Achimer Krankenhaus isoliert. Der Patientin gehe es zwischenzeitlich allerdings besser. „Sowohl die Patientin als auch die Mitarbeiter sind sehr erleichtert“, teilte Marianne Baehr mit.