Mit Atemschutz ausgestattet untersuchte die Oytener Feuerwehr die Ursache für den beißenden Geruch und reinigte anschließend den betroffenen Mensabereich. (Christian Butt)

Oyten. Ein übel riechender Gestank im Bereich der Aula und Mensa der IGS Oyten hat am Mittwochmorgen zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Oyten, des Rettungsdienstes, der Polizei sowie des Gefahrgutzuges aus Achim gesorgt. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort, um der Ursache des Geruchs auf den Grund zu gehen und eine Gefährdung der Schüler auszuschließen. Dafür war das Gebäude großräumig abgesperrt und evakuiert worden. Die Schüler mussten sich während des Einsatzes in der Turnhalle aufhalten. Das Küchenpersonal, das sich in dem betroffenen Bereich aufgehalten hatte, wurde vom Rettungsdienst durchgecheckt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr, deren Mitglieder teilweise unter schwerem Atemschutz im Einsatz waren, konnte letztlich auch schnell Entwarnung geben. "Um welchen Stoff es sich hier genau handelt, konnten wir so einfach nicht feststellen. Vermutlich wird es Buttersäure gewesen sein, die in einigen Fußmatten hing", heißt es von der Oytener Feuerwehr, die Messungen und Untersuchungen vorgenommen und letztlich den Bereich gesäubert hat. Anschließend wurde durchgelüftet, damit der beißende Geruch endgültig verschwindet. Dieser war dem Vernehmen nach bereits tags zuvor in der IGS festgestellt worden. Nachdem er auch am Mittwochmorgen noch Bestand hatte, entschied sich die Schule sicherheitshalber, um 8.46 Uhr die Feuerwehr zu alarmieren. Diese konnte nach vier Stunden an der IGS den Einsatz zur Mittagszeit beenden.

Bei der Polizei schließt man ein Fremdverschulden für den Gestank aus. "Wir gehen nicht von einer vorsätzlichen Tat aus", lässt Helge Cassens, Sprecher der Polizeiinspektion Osterholz/Verden, verlauten. Vielmehr habe sich der Stoff, der für den Geruch verantwortlich war, wohl im Laufe der Zeit unter den Fußmatten entwickelt.