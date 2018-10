Karikaturist Tetsche. (FR)

Fast drei Jahrzehnte lang erschien im „Stern“ wöchentlich ein Cartoon von der Figur Kuhno van Oyten und seiner Verwandtschaft. Vor genau zehn Jahren war dann aber Schluss. Wieso?

Tetsche: Jede Woche kreiere ich die Seite „Neues aus Kalau“. Auf dieser gab es damals einen Rabenspruch, eine Bauernweisheit, eine Spiel- und Bastelecke, einen abgeschlossenen Roman und einen Kuhno dazu. Das waren unheimlich viele Elemente auf der Seite. Auf meinen Cartoon-Ausstellungen habe ich beobachtet, dass die Fans die dreidimensionalen Rebusobjekte saukomisch fanden. Und da dachte ich mir, dass ich diesen Spaß auch den Stern-Lesern bieten sollte. Dadurch fielen all die einzelnen Rubriken weg, und dabei ist auch Kuhno zwangsläufig dran hops gegangen.

Er ist natürlich nicht gestorben, er lebt weiterhin hier bei mir unterm Dach.

Fantastisch! Er ist der Einzige, den ich kenne, dem es richtig gut geht.

Die offiziell verbreitete Geschichte dahinter ist jene: Als ich eines Tages meine Großtante in Oyten besuchen wollte, stand an der Autobahnausfahrt Oyten ein Typ mit dem Daumen im Wind. Nett wie ich bin, ließ ich ihn einsteigen und dachte mir: Komisch, der sieht aus wie ein Rindvieh. Er sagte, er hieße Kuhno, einen Nachnamen wollte er nicht sagen, aber er erwähnte, dass er aus Oyten kommt. Also nannte ich ihn Kuhno von Oyten, da er sich aber als Künstler – für Gesang und Aphorismen – sah, wollte er lieber Kuhno van Oyten heißen. Er erzählte, dass ihm gerade seine Wohnung gekündigt wurde, weil der Nachbar seine Gesangsübungen nicht länger ertragen konnte. So bot ich ihm netterweise an, bei mir zu wohnen, wo ein singendes und Aphorismen hersagendes Rindvieh niemand stört.

Okay, hier kommt die wahre Geschichte: In dem Moment, als ich das Hinweisschild „Oyten“ an der Autobahn sah, wurde – Potzblitz! ‒ Kuhno van Oyten vor meinem geistigen Auge zum Leben erweckt, und zwar genau mit dieser gerade erwähnten, dazugehörigen Geschichte. So ist es geschehen ... und das war gut so!

"Kuhno van Oyten" von Cartoon-Zeichner Tetsche. (Tetsche-Cartoon)

Nee, aus Oyten hat nie einer geschrieben und sich auch nie einer bedankt. Aber Kuhno bekommt bis heute noch immer Werbepost von Versicherungen. Die halten ihn wohl aufgrund seines „van“ für ein echt begütertes und versicherungsbedürftiges adeliges Rindvieh.

Nein, ich habe es nie geschafft. Ich bin immer dran vorbei gefahren. Aber das kann man ja ändern. Zum Beispiel könnte man im Rathaus doch mal eine Gedächtnisausstellung machen. Da wäre ich sofort dabei, an mir soll es nicht scheitern. Das finde ich eine wirklich witzige Idee. Dann würden die Oytener auch nochmal mitbekommen, was sie an dieser Figur verloren haben.

Ist ja irre. Ich habe mal irgendwo das Wappen gesehen, das hat ja nun mit einer Kuh leider gar nichts zu tun. Da müsste das Wappen doch mal umgezeichnet werden. Dafür würde ich mich sofort anbieten.

Ja, natürlich. Schließlich war er ein echter Charakter. Der hat die Schnauze da aufgerissen, wo es angebracht war. Er war rotzefrech, aber auch sehr philosophisch und hatte zu jedem Thema immer irgendwas zu sagen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt, das sagt Kuhno auch immer. Er kann jederzeit reaktiviert werden – und das in jeglicher Form: im Print, im Film, als Briefmarke oder als Denkmal. Vielleicht wäre Letzteres auch was für Oyten. Ein Kuhno-Denkmal, ein „Manneken Pis“ auf Oytener Art. Da würde Kuhno und mir garantiert was Passendes einfallen!

Zur Person

Tetsche (70)

ist ein deutscher Zeichner, Cartoonist und Humorist. Seine Werke erscheinen unter anderem in jeder Ausgabe der Wochenzeitschrift „Stern“ – und das seit vielen Jahrzehnten. Tetsche erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, zum Beispiel den Deutschen Zynikerpreis in Gold, den Publikumspreis des Deutschen Karikaturenpreises und den Deutschen Cartoonpreis der Frankfurter Buchmesse.

Zur Sache

So entstand Kuhno van Oyten

Der erste Cartoon mit der Figur Kuhno van Oyten erschien in der Ausgabe 18 der Zeitschrift „Stern“ im Jahr 1979. Bis zur Ausgabe 42 im Jahr 2008 war er dort wöchentlich zu sehen und erfreute eine große Fangemeinde mit seinen Lebensweisheiten, bei denen er häufig seine Vorliebe fürs Schlüpfrige offenbarte, wie etwa „Ein Schlapp ohne Schwanz ist wie ein Ruck ohne Sack“. Doch auch Kuhnos Verwandtschaft kam immer wieder zu Wort, zum Beispiel seine Kuhsine Heike van Oyten, Opa Busch van Oyten und der Prominentenpfarrer Traugott van Oyten.