Isabel Gottschewsky als Vorsitzende und Volker Wrede als ihr Stellvertreter bilden die Spitze der Achimer CDU-Fraktion. (Björn Hake)

Volker Wrede: Also, ich bin nicht frustriert, aber ich sehe bei Lieken die Problematik, dass eine wesentliche Fehlentscheidung getroffen wurde, die Konsequenzen auch für die kommenden Haushalte hat. Das Angebot des Investors W&S damals war eigentlich optimal: 30 Millionen Euro privates Investment für einen Vollsortimenter und die Stadt zahlt selbst keinen Cent. Wir hätten stattdessen die Gewerbesteuer gehabt und hätten das Geld etwa für Kitabauten gut gebrauchen können. Wir haben nun aber das Problem, dass die Stadt Geld für den Ankauf von Lieken-Flächen ausgegeben hat und dass der neue Kindergarten sowie die Mobilitätsstation auch bezahlt werden müssen – trotz der Fördergelder. Die erste Lösung war besser, der Lieken-Turm wäre als Wahrzeichen erhalten worden. Wir hatten das mit W&S besprochen, die waren bereit, oben in den Turm ein Café hineinzubauen. Nun wird alles weggerissen. Die Städtebaufördermittel belaufen sich auf neun Millionen Euro, drei Millionen Euro muss die Stadt zurückzahlen. Und obendrein kommt die Kreissparkasse nicht, die für Wegebeziehungen zum Lieken-Quartier gesorgt hätte. Was Amazon angeht, da wurden zwar vorsorglich 500 000 Euro an Gewerbesteuern in den Haushalt eingestellt, ich sehe aber noch nicht, dass Amazon auch wirklich kommt.

Volker Wrede: Es ist wieder verschoben worden, es hängt an irgendwelchen Kleinigkeiten. An welchen, wissen wir nicht und das wird uns auch nicht gesagt. Das ist auch das, was ich moniere: Von der Verwaltung wird der Rat für dumm gehalten. Es werden Informationen zurückgehalten. Das ist nicht in Ordnung.

Volker Wrede: Das hätte man vorher kundtun müssen, dann hätte mit dem Wissen mit Sicherheit das eine oder andere Ratsmitglied noch anders entschieden. Da fehlt die Transparenz – auch die für die Öffentlichkeit. Es ist unfair, erst nach draußen zu verkünden und toll zu verkaufen, was man alles machen will – und wenn es dann nicht funktioniert, dann hat der Rat so entschieden. Das wird auch vom Bürgermeister so hingestellt und das ist nicht die feine englische Art. Vieles im Rat wird ja mit einer Stimme Mehrheit beschlossen und die kommt meistens von Bürgermeister Ditzfeld.

Isabel Gottschewsky: Das wird uns immer gerne unterstellt. Aber das Lieken-Gelände ist ein ewig zäher Prozess, die Stadt hatte damals die Mittel für ein Grundstück eingeworben, das ihr nicht gehört und hatte noch gar kein Konzept vorliegen. Es wird uns auch oft vorgeworfen, dass wir den Prozess nicht begleiten – das stimmt aber nicht. Wir sind in den ganzen Sitzungen der Planung dabei gewesen, eben weil wir gesagt haben, wir wollen nicht die beleidigte Leberwurst sein, sondern uns einbringen. Aber mit unseren Argumenten kommen wir nicht weiter, obwohl es Beispiele aus anderen Städten gibt, die uns recht geben. Zum Beispiel die Mobilitätsstation: Da wissen wir, dass es so etwas Ähnliches in Winsen an der Luhe gibt, es nicht funktioniert und daher als Groschengrab vom Steuerzahlerbund gerügt wurde.

Isabel Gottschewsky: Ich komme mir ein bisschen betrogen vor, weil immer gesagt wird, da sind ja Investoren und die wollen ja. Vieles entpuppt sich dann als leere Versprechung, trotzdem habe ich noch Lust an der politischen Arbeit.

Volker Wrede: Ich fühle mich nicht betrogen, sondern animiert, das der Öffentlichkeit kundzutun. Ich erfahre von den Mitbürgern, dass einige enttäuscht sind. Vieles existiert nur auf Papier oder es sind Sprüche, leere Worthülsen.

Volker Wrede: Nehmen Sie nur mal den Architektenwettbewerb für das Herbergstraßenquartier: Da wird ein Wettbewerb veranstaltet und bezahlt und dann passiert trotz eines guten Ergebnisses nichts, weil die Privateigentümer nicht mitspielen. Das kann doch nicht sein. Das kläre ich doch vorher, bevor ich Geld für Gutachten und Ähnliches ausgebe und Arbeitskraft der Verwaltung verschwende sowie am Ende die Eigentümer vor den Kopf stoße. Die ganze Vorgehensweise ist falsch. Wenn ich Ideen habe und weiß, sie betreffen Privateigentum, dann muss ich vorher mit den betroffenen Eigentümern sprechen und sie bei einem Wettbewerb Einfluss nehmen lassen. Man kann doch nicht erst entscheiden und dann sagen: Junge, damit du Bescheid weißt, hier wird jetzt etwas Neues gebaut und du kannst ausziehen. So war es ja mit dem Nachbarn des Nientkewitzhauses. So kann man mit den Leuten nicht umgehen. Jetzt liegt das Architektenkonzept als Beruhigungspille in der Schublade, es fehlt aber der dringend gebotene nächste Schritt, um endlich weiter zu kommen. Die Stadt hätte damals das Nientkewitzhaus kaufen sollen bei der Zwangsversteigerung, dann hätte man schon mal einen Finger drauf gehabt und hätte die Privaten einbeziehen können, indem man ein Konsortium gründet. Jetzt hat die Stadt keinen Einfluss darauf und kein Geld mehr.

Volker Wrede: Feste feiern und eröffnen ist nicht alles. Es gehört dazu, aber es ist nicht entscheidend. Er muss auch was bewegen. Es wird suggeriert, wir tun was, es passiert was. Aber das ist ein roter Faden: Er verspricht etwas, aber die anschließende Entwicklung beweist das nicht. Deswegen fühlen wir uns animiert, auf Missstände hinzuweisen und auch mal Salz in die Wunde zu streuen.

Isabel Gottschewsky: Ich hätte mir von ihm erhofft, dass in der Innenstadt tatsächlich mehr passiert, die liegt brach. Wir haben x Firmen beauftragt, haben Gutachten und Handlungsanweisungen vorliegen und auch die Stadtplaner waren beauftragt, sich mit den Eigentümern zu unterhalten. Es wird sich mit Masterplänen und utopischen Plänen beschäftigt, bei denen man gefühlt die halbe Stadt über Kopf reißen muss. Das können wir uns aber gar nicht leisten und Investoren stehen dafür auch nicht Schlange.

Volker Wrede: Nein. Er spielt zu viele Instrumente auf einmal und die Verwaltung somit auch. Das funktioniert so nicht. Man kann nicht alles mit gleicher Wertigkeit bearbeiten, wenn man den Überblick verliert. Das scheint mir aber der Fall zu sein. Er hat das Problem mit Amazon, mit der Innenstadt, mit Lieken, mit dem Scherfgelände und der Sparkasse, mit Achim-West. Das sind fünf große Dinge auf einmal, das geht nicht. Entweder mache ich das Eine zu Ende und das Zweite beginne ich dann vielleicht schon mal, aber mehr als zwei maximal drei Projekte überfordern auch die Verwaltung. Zumal ja noch die Kita-Neubauten, der IGS-Umbau und der Freibadumbau sowie der Feuerwehrhausneubau dazukommen. Jetzt muss in der Bauabteilung wieder zusätzlich Personal eingestellt werden, das aber nicht für nur zwei Jahre kommt. Also ergeben sich dauerhafte Folgekosten und daran denkt vielleicht nur der Kämmerer. Die Mitarbeiter sind dann aber eingestellt und erwarten ihr Geld auch dann, wenn die vielen Projekte abgearbeitet sein sollten.

Volker Wrede: Ja klar. Es wird was angestoßen, die Leute sollen begeistert sein und am Ende passiert doch wieder nichts. Alles kostet Geld, auch die Gutachten und Konzepte, die letztlich in der Schublade landen.

Isabel Gottschewsky: Wie das Cima-Gutachten zur Innenstadt, das teuer war und nun verstaubt.

Volker Wrede: Mit seiner Stimme Mehrheit sind für die Planungen für den Schnellradweg von Baden nach Mahndorf 50 000 Euro in den Haushalt eingestellt worden, weil wir Fördergelder bekommen. Das ist der absolute Horror, wenn ich das so sagen darf. Das ist Unsinn hoch zehn. Die Fördergelder gibt es, wenn wir 2000 Radfahrer pro Tag haben – wo sollen die denn herkommen? Das haben wir als CDU auch abgelehnt. Die 50 000 Euro sind Steuergelder, die verbraten werden für nichts und wieder nichts.

Isabel Gottschewsky: Mich würde auch nicht wundern, wenn die Gardebäckerei nun doch nicht mehr ins Nientkewitzhaus zieht. Da hakt es nämlich auch, unter anderem weil wohl die Außenfläche nicht bespielt werden darf, da die Straße freigehalten werden muss. Wir hatten eine Veränderungssperre und einen festen Plan. Fürs Café wurde nun gegen die CDU-Stimmen eine Ausnahme zugelassen. Man hätte aber die Idee mit dem Architektenwettbewerb weiterverfolgen müssen. Man sagt immer, man will Innenstadt entwickeln, aber wenn es zum Schwur kommt, will man niemandem wehtun. Es hieß auch von Herrn Ditzfeld, da kommt ein Investor, der die Marktpassage umbauen will. Aber nur, wenn bei Lieken kein Einkaufscenter hinkommt. Bisher ist kein Investor auf den Plan getreten.

Volker Wrede: Ich habe das Gefühl, dass Rainer Ditzfeld bestimmte Zeichen setzen will, sozusagen als Denkmal für seine Amtszeit und eine Wiederwahl.

Volker Wrede: Die Vergangenheit ist erledigt, da sind wir nicht nachtragend. Als ich als Kandidat gewählt wurde, hatte er mir seine Unterstützung zugesagt und vier Wochen später kam es anders. Da habe ich meine eigene Meinung zu. Ich komme häufig mit ihm zusammen, wir sind keine dicken Freunde, können aber miteinander umgehen. In der Demokratie muss man verlieren können, das gehört dazu. Es geht allein um die Sache und da spreche ich ihm die Qualifikation ab. Als Verwaltungschef muss man auch die Leute führen und sie steuern. Da kann man nicht fünf, sechs oder sieben Projekte anzetteln und sich damit verheben. Er zündet überall neue Feuer an und hat irgendwann einen Flächenbrand, den er nicht mehr löschen kann. Wenn man Dinge anleiert, muss man sie auch bezahlen können – da scheint ihm das Gefühl für zu fehlen.

Volker Wrede: Von den Grünen hat ja einer für unseren Antrag, die Verträge mit dem Lieken-Investor auf eine Ausstiegschance zu prüfen, gestimmt. Und wenn ich mit dem einen oder anderen von der SPD privat spreche, haben wir komischerweise fast immer die gleiche Meinung. Aber wenn der Fraktionszwang kommt, gehen die Hände bei der Abstimmung hoch. Da fasse ich mir doch an den Kopf.

Isabel Gottschewsky: Da hatte ich auch schon so manches Aha-Erlebnis. Zum Glück haben wir bei der CDU keinen Fraktionszwang. Ich habe den Eindruck, dass auf der anderen Seite vielfach ideologisch abgestimmt wird und nicht an der Sache.

Das Interview führte Kai Purschke.

Zur Person

Isabel Gottschewsky

ist seit April 2018 die Vorsitzende der Achimer CDU-Fraktion. Die 49-Jährige lebt seit 1981 in Achim, stammt aus Bremen. Sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert und ist in der Arztpraxis ihres Mannes tätig. Außerdem ist sie die Europalwahlkandidatin der Kreis-CDU.