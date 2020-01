An der Syker Straße gab es einen Feuerwehreinsatz (Symbolbild). (Björn Hake)

Eine Rauchentwicklung in einem Verbrauchermarkt an der Syker Straße hat am Donnerstagmorgen kurzzeitig für Aufregung in Thedinghausen gesorgt. Polizei und Feuerwehr rückten an, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Statt eines Feuers fanden die Einsatzkräfte im Technikraum des Marktes ein Erdkabel, das so heiß war, dass die Isolierung zu qualmen begonnen und dadurch einen Rauchmelder ausgelöst hatte.

Mit vier Fahrzeugen vor Ort

Die Freiwillige Feuerwehr Thedinghausen, die mit 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, belüftete den Technikraum. Nennenswerter Schaden entstand laut Polizei nicht.