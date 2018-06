Pohlmann wusste das Achimer Publikum mit seinen eingängigen Hits zu überzeugen. (Sebi Berens)

Achim. Die Achimer Innenstadt war am Wochenende beinahe nicht wiederzuerkennen: Fröhliche Musik, rappelvolle Gassen und Leckereien und Attraktionen an allen Ecken und Enden. Das Stadtfest hatte Achim auch in diesem Jahr in einen Rummelplatz verwandelt. Neben Zuckerwatte, Dosenwerfen und Fahrgeschäften wurde unter anderem auf der großen Festbühne auf dem Bibliotheksplatz einiges geboten. Womöglich das Highlight des Wochenendes: Der Auftritt des Musikers Pohlmann und Band am Freitagabend.

Eröffnet wurde die Sause traditionell mit dem Bierfass-Anstich durch den amtierenden Bürgermeister. Rainer Ditzfeld erledigte den Job unter lautem Beifall der versammelten Besucher. Und die waren zahlreich gekommen. Vom Kreisel bis zum Rathaus drängelten sich teilweise so viele Feierlustige, dass ein Gang über die Festmeile nur langsam und stockend möglich war – und im Laufe des Abends wurde es immer voller.

Die Einstimmung der Zuschauer auf der Hauptbühne übernahm dann die Deutsch-Rock-Coverband "Stürmer Deluxe". Ihre leidenschaftlich geschmetterten Klassiker ließen die Menschen in Stimmung kommen – wobei möglicherweise auch Bier, Wein und Bowle ihren Anteil an der Festivalstimmung auf dem Bibliotheksplatz hatten.

Dann übernahm Ingo Pohlmann mit seiner Band die Achimer Innenstadt. Der Sänger, der schon mit mehreren Werken in den deutschen Charts vertreten war und zweimal beim Bundesvision Songcontest aufgetreten war, schien das Publikum auf dem Bibliotheksplatz vom ersten Lied an mitzunehmen. "So, das war's von mir", meinte Ingo Pohlmann trocken nach dem ersten Song und sorgte für enttäuschte Rufe in der Menge, löste den kleinen Gag aber umgehend auf und schmetterte die nächsten Hits.

Die eingängigen Rockmelodien und die Gute-Laune-Vibes, die die Jungs auf die Bühne brachten, passten ideal zu der positiven, festlichen Atmosphäre, die an diesem Wochenende in Achim herrschte. Die Leute tanzten, wurden zum Mitklatschen animiert und sangen sogar einige Refrains mit.

"Letztes Jahr hat Torfrock die Leute mitgenommen, dieses Jahr begeisterte Pohlmann die Massen", zeigte sich Bürgermeister Rainer Ditzfeld überaus zufrieden mit dem musikalischen Höhepunkt. "Alle haben ihren Spaß."

"Es ist wirklich toll geworden, auch vom Aufbau her", meinte eine feierlustige Gruppe aus Bremen einhellig und bestätigte eine Steigerung zum Vorjahr. Und die Musik? "Hammer!" So hörte man es am Freitagabend aus vielen Mündern.

Am Sonnabendabend folgte dann der Auftritt der Kultband Illegal 2001. Die Norddeutschen sorgten für locker-leichte Partystimmung und passende musikalische Unterhaltung auch am zweiten Abend des Achimer Stadtfestes. Sie boten mit ihren Party-Hits das Kontrast-Programm zu Pohlmann, was aber mindestens genauso gut beim Publikum ankam. Und somit ist das Konzept der Organisatoren rund um die Achimer Unternehmergemeinschaft (Uga) und Solight wohl aufgegangen. Im vergangenen Jahr war es vor allem der Auftritt von Torfrock, dem die Besucher entgegengefiebert hatten. In diesem Jahr wollten die Veranstalter mehrere Highlights setzen.

Aber nicht nur klanglich war einiges geboten. Was das Kulinarische anging, war von den Klassikern wie Bratwurst und Crepes bis hin zu Neuheiten wie dem Orientgrill alles vertreten. Auch an Volksfestspielen wie Dosenwerfen und Entchenangeln sowie an halsbrecherischen Fahrgeschäften wie der Krake mangelte es nicht. Und so war auch am Sonntag noch einiges los auf dem Fest. Vor allem Familien kamen am Abschlusstag in die Achimer Innenstadt, um dem Volksfest einen Besuch abzustatten.