In welchem Ausmaß eine Gemeindestraße, wie hier die Straße Am Moor, Schäden aufweist, könnte in Oyten in Zukunft durch ein Straßenkataster angezeigt werden. (Karsten Klama)

Oft kommt es nicht vor, dass Politiker die zuvor innerhalb der Fraktion besprochene Sichtweise zu einem Sachverhalt während einer Sitzung doch noch ändern. So geschehen ist es aber teilweise beim Ausschuss für Umwelt & Gemeindeentwicklung in Oyten, als es um die mögliche Aufstellung eines Straßenkatasters für die Gemeinde ging. Die AfD-Fraktion hatte diese Erstellung in einem Antrag gefordert, um einen mittel- und langfristigen Rahmen für die Planung von Straßensanierungen zu schaffen.

Jörn Anselm vom Ingenieur Dienst Nord (IDN) in Oyten stellte in der Sitzung vor, wie so ein Kataster aussehen würde und was es alles für Möglichkeiten gebe. So würden mithilfe eines Fahrzeuges, auf dem diverse Kameras montiert sind, durch die Aufnahmen Grundlagendaten gesammelt werden. Diese könnten dann digital in der Form abgerufen werden, dass zum Beispiel alle Gemeindestraßen je nach Zustand farbig markiert werden, sodass auf einen Blick zu sehen ist, wo der größte Handlungsbedarf besteht. Anselm wies in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass die Daten „keine genaue Definition des Schadens und über anfallende Kosten“ liefern würden. Außerdem: „Je mehr wir erfassen, desto teurer wird es natürlich.“

Arbeitserleichterung für Verwaltungsmitarbeiter

Aber die Daten könnten als „Basis für einen Investitionsplan“ dienen, zudem würden die exakten Flächengrößen für Straßenabschnitte berechnet, sodass diese für eventuelle Ausschreibungen schon vorhanden wären. Ohnehin wäre es eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter in der Verwaltung, die deutlich weniger rausfahren müssten, da bei Anliegen rund um Straßensanierungen häufig ein Blick ins Programm reichen könnte. Das setzt allerdings voraus, dass die Daten regelmäßig aktualisiert werden. Um von einem Straßenkataster dauerhaft profitieren zu können, sind Folgekosten und geschultes Personal also laut Anselm unumgänglich.

Überzeugen konnte Ralf Großklaus (SPD) die Präsentation alleine aber noch nicht. „Ich finde das übertrieben“, sagte er und befand, dass das bisherige Vorgehen, dass eine Kommission eine Straßenschau macht, ausreiche. „Ein Kataster bringt uns keinen Millimeter weiter.“ Doch auf anderer Seite im Ratssaal hatte die Vorstellung Eindruck hinterlassen. „Gestern waren wir noch auf Ablehnungskurs, aber das war doch sehr beeindruckend“, ließ Norbert Neisen (CDU) wissen. Und sein Parteikollege Bodo Becker sprach von „neuen Aspekten“ und befand, dass ein Straßenkataster vom Grundsatz her keine schlechte Sache sei.

Unerlässliches Instrument

Rückendeckung bekam das Vorhaben zudem von der Verwaltung. Axel Junge bezeichnete ein solches Kataster als „unerlässlich“. „Heutzutage gehört so etwas zu einer modernen Verwaltung dazu“, betonte er. Spätestens in diesem Moment war auch die anfängliche Skepsis bei der SPD-Fraktion zumindest ein Stück weit verflogen. So sprach sich das Gremium am Ende einstimmig dafür aus, dass die Verwaltung einmal einen Plan aufstellen soll, welche Daten zu welchen Kosten gesammelt werden können. Dann soll die Entscheidung fallen, ob in Oyten ein Straßenkataster aufgestellt werden soll.