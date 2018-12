Hausherr, Jurymitglied und Bürgermeister in einer Person: Rainer Ditzfeld führte durch die Ehrenpreisverleihung und erklärte, warum es dieses Mal keinen Preis für Zivilcourage gab. (Björn Hake)

Regeln sind dazu da, dass sie eingehalten werden. Und so sehr Bürgermeister Rainer Ditzfeld und die Jury des Achimer Ehrenpreises es bedauerten, am Mittwochabend konnte im Achimer Rathaus der Preis für Zivilcourage, wie berichtet, nicht vergeben werden. „Es gab Vorschläge der Polizei, aber die potenziellen Preisträger kamen nicht aus Achim“, erklärte Ditzfeld, der durch den Abend führte. Und ein Kriterium für den Preis lautet eben: Die oder der Geehrte muss Achimer(in) sein. „Wieder andere wollten den Preis nicht annehmen und in der Öffentlichkeit stehen“, fuhr Ditzfeld mit seiner Erklärung für die Gäste fort.

Um das Thema Zivilcourage dennoch nicht aus den Augen zu verlieren, hatte die Freiwilligenagentur der Stadt Achim, für die abermals Martina Jansen und Svenja Meyer die Veranstaltung und die Vorbereitungen organisiert hatten, beim mittlerweile in Hamburg lebenden Badener Jung' Detlev Wutschik um eine Videobotschaft zum Thema gebeten. Oder besser: dessen plappernde Klappmaulpuppe Werner Momsen. „Menschenwürdiges Handeln bleibt auf der Strecke, aber es darf nicht verloren gehen, lassen Sie sich das von einer Puppe sagen“, betonte Momsen. Die Demokratie im Lande drifte immer weiter auseinander, der Egoismus nehme zu. Zivilcourage sei also nicht nur gefragt, „wenn jemand in Not ist“, sondern müsse dauerhaft gelebt werden, hieß es in der Videobotschaft. Und bevor die Gäste applaudierten, gab ihnen die in Achim bestens bekannte Puppe noch einen Rat mit auf den zumeist kurzen Heimweg: „Schön, dass Sie gut zu anderen sind, hören Sie niemals damit auf.“

Viel Applaus für Laudatoren

Nicht nur Momsen, sondern auch die Laudatoren des Abends wählten zum Teil tiefsinnige oder ergreifende Worte. Max Radtke (Feuerwehr Uphusen) für Martina Isensee, Einzelhändler Jens-Uwe Buse (Enterprise) für Rudi Knapp, Realschullehrer Thomas Rehaak für Finn-Niklas Gerken, Thomas Schäffer (Nordmedia) für das Kommunalkino-Team, Carl-Georg Issing (Stiftung Waldheim) für das I-Run-Team oder Ditzfeld als Ersatz-Laudator für die Groenfingers – sie alle bekamen für ihre Ausführungen nicht weniger Applaus als die Geehrten selbst.

Auch der Spaß kam nicht zu kurz: Neben den gelungenen Auftritten der Crazy Chor Company hatte unter anderem der Uga-Ehrenvorsitzende und City-Kümmerer Rudi Knapp für einen Lacher gesorgt. Er erzählte in seiner Dankesrede, wie ihn sein Enkel an einem verkaufsoffenen Sonntag, an dem Knapp sich auf in die Innenstadt machte, gefragt hatte: „Opa, gehst du jetzt wieder Achim retten?“