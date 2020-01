Klaus Domröse (links) und Friedrich Buhlrich berichteten an der Gudewill-Schule über die Gräueltaten während des Zweiten Weltkriegs. (FOCKE STRANGMANN)

Deutschlandweit wurde am Montag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, des größten Vernichtungslagers des NS-Regimes. Seit 2003 greift auch die Gudewill-Schule in Thedinghausen diesen Tag auf, um über die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges zu berichten. „Wenn Menschenwürde angegriffen wird, ist das nicht zu akzeptieren“, sagte Schulleiter Marcus Dell und übergab das Wort an Klaus Domröse. „Ich bin zwar kein Zeitzeuge“, erklärte der 1947 und damit zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geborene Domröse, „aber ich hab doch einiges zu erzählen“. Bis 2010 war Domröse selbst Geschichtslehrer an der Gudewill-Schule.

Er übernahm zunächst allein die Initiative auf der Bühne. Mit im Gepäck hatte er zahlreiche Schwarz-Weiß-Bilder, mit denen er den Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klassen zeigte, wie es in Deutschland, vor allem aber in Thedinghausen selbst, zu der Zeit des Nationalsozialismus' ausgesehen hat. Dabei wurden auch die Jugendlichen immer wieder eingebunden.

Jugendliche verorten Bilder

„Wo in Thedinghausen könnte das sein?“, wollte er wissen und zeigte auf ein Foto, das er auf großer Leinwand präsentierte. „Das ist ungefähr dort, wo jetzt Lidl steht“, klärte er auf. 3000 bis 4000 Menschen waren auf dem Bild zu sehen. „Ganz genau kann man das nicht sagen“, verriet Domröse. Ein Großteil soll der Sturmabteilung (SA) angehört haben, die 1932 nach Thedinghausen gereist war. Ein anderes Foto zeigte eine Beerdigung und viel Militär. „Das muss so um 1936 gewesen sein. In Bahlum wurde damals ein Nazi beerdigt“, erklärte Domröse. Nun waren aber wieder die Jugendlichen gefragt und sollten das nächste Bild verorten. „Das ist die Braunschweiger Straße“, hieß es von den aufmerksamen Zuhörern – und das war richtig. Zu sehen waren ein Aufmarsch und eine Hakenkreuz-Flagge, die an der Straße aufgehängt war.

Klaus Domröse sollte aber nicht der einzige Redner an diesem Tag bleiben. Nachdem zwei Schülerinnen der 10. Klasse einen kurzen Vortrag zum Thema „Euthanasie – Verfolgung der ,Lebensunwerten' (1933 - 1945)“ präsentiert hatten, kam der Gast des Tages zu Wort, Friedrich Buhlrich. Und auch, wenn er kein Zeitzeuge ist, Buhlrich wurde 1946 in Bremen geboren, so hatte er doch eine bewegende Geschichte zu erzählen. Seine drei Geschwister wurden Opfer des systematisch geplanten und ausgeführten Massenmordes an Bremer Behinderten während des NS-Regimes. Erfahren davon hatte Buhlrich aber erst Jahre später.

Grausames herausgefunden

In seinem Elternhaus in Bremen schien zunächst die Welt vollkommen in Ordnung. Doch die Dinge lagen anders. Im Mai 1967 eröffneten die Eltern dem jungen Mann, dass sie ihn 1946 kurz nach seiner Geburt adoptiert hatten, erzählte er am Montag den Jugendlichen in der Gudewill-Schule. Rund 20 Jahre später, beide Eltern waren inzwischen verstorben, stieß Buhlrich beim Blättern in alten Fotoalben auf drei Sterbeurkunden. Nachforschungen ergaben Grausames: „Mein Bruder ist im Alter von zehn Jahren in der Heilanstalt Kutzenberg bei Nürnberg umgebracht worden. Meine Schwestern in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg.“

Bis heute ist der in Delmenhorst lebende Buhlrich damit beschäftigt, die genauen Umstände aufzuklären. Was er mit Sicherheit weiß: Sein 1932 geborener Bruder war körperlich und geistig beeinträchtigt. Als die hochschwangere Mutter mit der Versorgung des Jungen überfordert war, hatte der Vater ihn auf Rat des Hausarztes vorübergehend in einem Heim unterbringen und später wieder zurückholen wollen. Doch das Jugendamt stempelte ihn zum „Schwachsinnigen“ ab; er kam 1941 in ein Kinderheim in Oldenburg, dessen Bewohner später nach Kutzenberg verlegt wurden. Dort starb der Bruder 1942, angeblich wegen Herzschwäche. Über seine beiden 1936 und 1941 geborenen Schwestern weiß Buhlrich, dass sie Anfang September 1944 in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg gebracht wurden und dort starben.