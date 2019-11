Auf knapp 150 Seiten hat Herbert Kempa Erlebnisse aus seinem Leben aufgeschrieben. Dazu gehören auch Berichte von seinen Reisen. (Hake)

Erst vor wenigen Tagen ist Herbert Kempa von Zypern zurückgekommen. Dort hat er gemeinsam mit seiner Frau einen Urlaub verbracht. Jetzt ist er wieder zurück zu Hause, in seiner Eigentumswohnung in Achim-Baden. Doch die Reise nach Zypern wird für den 79-Jährigen sicherlich nicht die letzte gewesen sein. „Reisen begleiten mich schon mein Leben lang“, sagt Kempa. Und diese Leidenschaft fürs Reisen hat ihn schon in viele verschiedene Ecken der Welt geführt. So feierte er seinen 60. Geburtstag beispielsweise in Namibia, besuchte die Niagarafälle an der Grenze zu Kanada und reiste unter anderem auch nach Mexiko.

Erlebt hat er bei dieses Reisen nach eigenen Angaben stets eine Menge. „Die Erinnerungen sind alle unauslöschlich in meinem Kopf gespeichert“, sagt er. Aber archiviert sind diese Erinnerungen nun mittlerweile nicht mehr nur in seinem Kopf, sondern auch schwarz auf weiß auf Papier und gebunden in einem Buch. Kempa hat nämlich vor rund zehn Jahren neben dem Reisen noch eine weitere Leidenschaft für sich entdeckt: das Schreiben. „Ich schreibe seitdem erzählenswerte Ereignisse, Erlebnisse und Erinnerungen aus meinem Leben auf“, berichtet Kempa.

Jedes Jahr ist daraus ein kleines Buch entstanden, das er bisher allerdings immer nur für seine Familie, Freunde und Bekannte geschrieben hatte. Nun hat er jedoch ein Buch mit einer Auswahl dieser Geschichten erstmals auch veröffentlicht. „Alle Texte wurden dafür von mir überarbeitet und so ausgewählt, dass sie auch für einen erweiterten Personenkreis interessant und lesbar werden“, berichtet Kempa von seiner Arbeit. Aus ehemals 504 Seiten, aufgeteilt auf acht Bände, ist so nun ein Buch mit 149 Seiten geworden. Es trägt den Titel „Auf Umwegen nach Achim“.

„Mit dem Titel möchte ich ausdrücken, dass alle meine Erlebnisse und Erfahrungen, die ich gemacht habe, mich letztlich nach Achim geführt haben“, erklärt der Hobby-Autor. Und diese Erlebnisse umfassen mitnichten nur seine Reisen. „Ich ließ mich bei den Geschichten auch von meinen interessanten und vielschichtigen Freizeitbeschäftigungen leiten, denen ich in meinem Leben neben meiner beruflichen Tätigkeit als Versicherungskaufmann nachgehen konnte.“ So hat er früher beispielsweise Pferde und Galloways gezüchtet, ist passionierter Jäger und seit Kindheitstagen mit dem Segeln vertraut.

Das Schreiben ist da als Hobby noch recht neu. „Nachdem wir unser Haus mit großer Hoffläche in Bassen verkauft hatten und nach Achim gezogen sind, stellte sich natürlich die Frage, womit ich jetzt meine Zeit verbringe“, erinnert sich Kempa. Das sei dann auch der Moment gewesen, in dem er angefangen habe zu schreiben. „Ich war aber natürlich noch ein vollkommener Laie auf diesem Gebiet“, gibt Kempa zu. Unterstützung habe er sich daher bei einer Schreibwerkstatt in Bremen gesucht.

Denn in Achim habe es ein solches Angebot nicht gegeben. Genau das würde der 79-Jährige allerdings gerne bald ändern. „Viele Menschen tragen die Idee in sich, dass sie das, was sie erlebt haben eines Tages zu Papier bringen möchten“, ist sich Kempa sicher. Oft fehle allerdings der nötige Impuls, um wirklich mit dem Schreiben zu beginnen. Aus diesem Grund möchte Herbert Kempa auch in Achim gerne eine Schreibwerkstatt ins Leben rufen. Die Teilnehmer könnten ihre Geschichten aus dem Leben aufschreiben oder auch fiktive Geschichten entwickeln, um anschließend gemeinsam darüber ins Gespräch zu kommen. Gleichgesinnte, die Interesse daran haben, eine solche Schreibwerkstatt zu gründen, können sich telefonisch unter der Nummer 0 42 02 / 7 65 04 86 oder per E-Mail an kempa48b@gmx.net mit dem Badener in Verbindung setzen.



Herbert Kempas Buch „Auf Umwegen nach Achim“ ist ab Montag für 22,50 Euro in den Achimer Buchhandlungen Hoffmann und Bücherwurm, der Tourist-Info und in Baden bei Schreibwaren Mildner erhältlich.