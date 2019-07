Bevor nach Gas gebohrt wird, muss zunächst danach gesucht werden. Das darf die Dea im Erlaubnisfeld Unterweser nun länger (Symbolbild). (FOCKE STRANGMANN)

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hat nach eigenen Angaben die Berechtigung verlängert, dass die Wintershall Dea Deutschland AG im Erlaubnisfeld Unterweser bis zum 31. Juli 2021 weiter nach Kohlenwasserstoffen, also nach Erdöl und Erdgas, suchen darf. Das Erlaubnisfeld Unterweser existiert bereits seit 2001, das Unternehmen ist seit 2015 Inhaber der Erlaubnis. Die Erlaubnis umfasst etwa 798 Quadratkilometer Fläche in den Landkreisen Verden, Rotenburg und Osterholz sowie in Bremen.

Behördenbeteiligung bei technischen Maßnahmen

Für technische Maßnahmen und damit den konkreten Aufsuchungshandlungen müssen entsprechend dem Bundesberggesetz weitere Anträge – sogenannte Betriebspläne – beantragt werden, über die das LBEG auf der Grundlage des Bundesberggesetzes (BBergG) und des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) entscheidet. „Dabei werden die betroffenen Gemeinden als Planungsträger und die in ihrem Aufgabenbereich berührten Behörde selbstverständlich beteiligt“, hat das LBEG dazu mitgeteilt. Auch Umweltbelange wie Wasserrecht, Naturschutzrecht und Immissionsschutzrecht fließen dann nach Angaben der Behörde in eine solche Entscheidung ein.