Dennis Herold (links) ist nun neuer Ortsbrandmeister in Völkersen. Glückwünsche gab es von Gemeindebrandmeister Meiko Lindhorst (zweiter von links) und Bürgermeister Andreas Brandt (vorne). Neue Stellvertreter in ihren Ortswehren sind Frederik Cordes (zweiter von rechts) und Marvin Sauer. (Björn Hake)

Langwedel. Ganz im Zeichen von Feuerwehrpersonalien stand die vergangene Sitzung des Langwedeler Gemeinderates in der Sporthalle der Oberschule. Drei Feuerwehrleute wurden in ihren Ortswehren für eine Führungsaufgabe benannt, zwei andere mit warmen Worten aus einem Amt in vorderster Front verabschiedet. Zudem durften sich drei Brandschützer aus dem Flecken Langwedel über eine besondere Auszeichnung für ihren jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz freuen.

Sowohl Verabschiedung als auch Ehrung wurden Nils Schorling zu Teil. 2003 war er stellvertretender Ortsbrandmeister in Völkersen geworden, 2009 erfolgte die Beförderung zum Ortsbrandmeister. Nun hat er sich auf eigenen Wunsch Ende April nach 18 Jahren Führungsverantwortung wieder ins zweite Glied bei der Ortswehr zurückgezogen. „Die Zeit fehlt nach einer beruflichen Veränderung einfach“, erklärt der 44-Jährige den Schritt. Bürgermeister Andreas Brandt dankte ihm für seinen langjährigen Einsatz und lobte seine „Führungsfähigkeiten und großen technischen Fertigkeiten“. Neben seinem Engagement als Ortsbrandmeister war Schorling auch eine Stütze der Kreisfeuerwehrbereitschaft. Für all diesen Einsatz überreichte Kreisbrandmeister Hans-Hermann Fehling ihm das Silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande des Landes Niedersachsen.

Stellvertreter wird zum Brandmeister

Bedenken, mit seinem Rückzug ein Loch in der Ortswehr von Völkersen zu hinterlassen, hat Schorling nicht. „Dennis Herold stand in den Startlöchern und somit hat es von den Personalien gut gepasst“, sagt er. Herold war seit April 2013 sein Stellvertreter und ist nun zum 1. Mai zu seinem Nachfolger geworden. „Ich wüsste nicht, wen es Geeigneteres geben könnte“, fand Bürgermeister Brandt lobende Worte für Herold, dem „nie ein Weg zu weit ist“, um die Feuerwehr zu unterstützen. Sein Stellvertreter ist ab sofort – zunächst noch kommissarisch, da noch nicht alle erforderliche Lehrgänge absolviert wurden – Marvin Sauer. Mit gerade einmal 20 Jahren ist er laut Brandt „einer der jüngsten Stellvertreter der gesamten Republik“.

Kreisbrandmeister Hans-Hermann Fehling (zweiter von rechts) überreichte Ehrungen an Nils Schorling, Lars Rhode, und Mario Stührmann (von links). (Björn Hake)

Auch bei der Ortswehr in Etelsen ist es zum Monatswechsel zu einem Personalwechsel in der Führungsabteilung gekommen. Auf eigenen Wunsch hatte der bisherige Stellvertreter Christoph Dunker die Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis beantragt. Er habe das Amt „immer vorbildlich ausgeführt“, lobte Brandt und Fehling bezeichnete Dunker gar als „absolutes Vorbild“. Denn auch wenn er in Etelsen nicht mehr als stellvertretender Ortsbrandmeister zur Verfügung steht, so wird er nun wieder als Atemschutzgeräteträger tätig sein und somit weiterhin einen wichtigen Anteil zur Einsatzfähigkeit beitragen. Seinen Posten als Stellvertreter übernimmt derweil Frederik Cordes, den Brandt als „immer zuverlässigen und engagierten Feuerwehrkamerad“ lobte.

Allgemeines Lob für die besonders in den aktuellen Zeiten der Pandemie herausfordernde Arbeit aller sechs Feuerwehren in der Gemeinde hatte Kreisbrandmeister Fehling im Gepäck. Die hohen Mitgliederzahlen, auch in den Kinder- und Jugendfeuerwehren, seien „ein Pfund, worauf der Flecken Langwedel stolz sein kann“. Für zwei weitere Kameraden neben Schorling gab es von Fehling dann aber noch eine besondere Form der Anerkennung. Mario Stuhlmann, der bis 2019 knapp elf Jahre lang die Ortsfeuerwehr Cluvenhagen angeführt hatte und inzwischen stellvertretender Gemeindebrandmeister ist, erhielt das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze. Lars Rohde bekam derweil für seine Verdienste die Feuerwehr-Ehrennadel in Bronze überreicht. Bereits seit 1983 ist er Mitglied der Feuerwehr, seit 2003 in Führungsverantwortung bei der Ortswehr Holtebüttel. Nach dem Ausscheiden von Schorling ist Rohde damit nun der dienstälteste Ehrenbeamte der Gemeinde.