An der Realschule Achim ist am Donnerstagabend die Infektion eines Schülers mit dem Coronavirus bekannt geworden. Das hat der Landkreis Verden jetzt mitgeteilt. Das Gesundheitsamt habe sofort zusammen mit der Schulleitung veranlasst, dass die betroffene Klasse des 9. Jahrganges – insgesamt 24 Schüler – seit Freitag dem Unterricht fern bleibt und sich zu Hause in die Quarantäne begibt. „Es ist seitens des Gesundheitsamtes für Montag ein Screening der Mitschüler in Achim vorgesehen, um zu erfahren, ob das Virus innerhalb der Klassengemeinschaft schon weitergegeben worden ist“, heißt es vom Landkreis.

Weitere Schulen betroffen

Erst am Donnerstag musste das Gesundheitsamt, wie berichtet, 37 Schüler des Gymnasiums in Ottersberg in Quarantäne schicken, weil es dort eine Corona-Infektion gegeben hatte. Darüber hinaus waren auch am Achimer Gymnasium am Markt bis zum 1. Oktober 40 Schüler in Quarantäne.

Drei Neuinfektionen im Kreis

Aktuell sind mit Stand Freitagmittag, 12 Uhr, im Landkreis Verden 373 Personen nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet. Das sind drei mehr als am Vortag. Bei den Neuinfizierten handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann – zwei Personen wohnen im Südkreis, eine im Nordkreis. Von den 373 Infizierten sind inzwischen 345 wieder aus der Quarantäne entlassen (plus vier zum Vortag). Eine Person befindet sich noch in stationärer Behandlung. Bislang sind acht Menschen an einer Coronavirus-Infektion gestorben.