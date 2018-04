Eine Vielzahl von Betrugsversuchen gab es am Donnerstag in Achim und Oyten. (Martin Gerten)

Landkreis Verden. Im Laufe des Donnerstags hat sich wieder einmal ein unbekannter Täter telefonisch bei diversen Bürgern als Polizist ausgegeben. 28 Fälle wurden bei der örtlichen Polizei in wenigen Stunden angezeigt, die Dunkelziffer dürfte nach Polizeiangaben deutlich höher liegen. Die von den Anrufen Betroffenen wohnen fast alle in Achim und Oyten. Der vorgegebene Sachverhalt ähnelte sich dabei immer: Es habe einen Einbruch in der Nachbarschaft gegeben, nun seien die Wertgegenstände der Angerufenen in Gefahr, teilte der falsche Polizist mit. Zwar sei diese Masche mittlerweile offenbar allseits bekannt, die Täter ließen jedoch nicht locker. Die Polizei warnt daher weiterhin vor derartigen Anrufen. Betroffene sollten in jedem Fall keine Informationen preisgeben und einfach auflegen. Anschließend sollte der Fall bei der örtlichen Polizei angezeigt werden.