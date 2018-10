Landgericht Verden. (Björn Hake)

Fast genau zwei Jahre nach dem Urteil der 1. Großen Strafkammer beginnt an diesem Mittwoch, 24. Oktober, vor einer anderen Schwurgerichtskammer des Landgerichts Verden der neue Prozess um den verheerenden Brand eines Wohnhauses in Riede. Dabei waren am 29. November 2015 zwei Menschen ums Leben gekommen (wir berichteten). Hatte der damalige Hausbesitzer Tötungsabsichten? Oder ging es ihm wirklich „nur“ um viel Geld von der Versicherung? Der Mann muss sich nun abermals vor dem Landgericht Verden verantworten.

Auf Mord, wie von den Anklägern verlangt, hatte das Gericht am 19. Oktober 2016 nach langwieriger Verhandlung nicht erkannt. Wegen Anstiftung zur Brandstiftung mit Todesfolge, Anstiftung zur besonders schweren Brandstiftung, fahrlässiger Tötung und Betruges war der damals 44-Jährige zu zwölfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er hatte sämtliche Vorwürfe bestritten und auf Freispruch beharrt. Die Gegenseite war nach der Beweisaufnahme bei Mord aus Heimtücke und Habgier geblieben und wollte eine lebenslange Haft erreichen.

Der fast halb so alte Halbbruder des Mannes, umfassend geständig und glaubhaft reumütig, war zeitgleich zu sechs Jahren wegen schwerer Brandstiftung und fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Daran sollte nicht gerüttelt werden, wohl aber am Urteil gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des unheilvollen Geschehens, das der 56-jährigen Mieterin der Wohnung im Obergeschoss und deren 61-jährigen Partner das Leben gekostet hat. Sie waren laut rechtsmedizinischem Gutachten an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Der auftragsgemäß agierende Brandstifter will nicht gewusst haben, dass sich Personen in dem Haus aufhielten.

Bundesgerichtshof eingeschaltet

Der Bundesgerichtshof hat am 16. November vergangenen Jahres verkündet: „Die Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft und der Nebenkläger haben Erfolg; die Revision des Angeklagten ist unbegründet.“ Die Karlsruher Richter haben das Urteil komplett kassiert, im Schuldspruch wie im Rechtsfolgenausspruch aufgehoben und zu neuer Verhandlung und Entscheidung an eine andere Kammer des Landgerichts zurückverwiesen.

Was hat den 3. Strafsenat des BGH dazu veranlasst? Die Verdener Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Volker Stroncyz hatte erklärt, bei dem Hauptangeklagten habe keine Tötungsabsicht bestanden; man habe sich nicht davon überzeugen können, dass der Mann diesbezüglich vorsätzlich gehandelt habe. Dies beanstandeten Staatsanwaltschaft und Nebenkläger zu Recht, so der BGH, „denn die Beweiswürdigung des Landgerichts, auf deren Grundlage es einen (bedingten) Tötungsvorsatz des Angeklagten verneint hat, weist durchgreifende Rechtsfehler zu dessen Gunsten auf…“ Die Beweiswürdigung halte revisionsrechtlicher Prüfung nicht stand, habe sich auch „in Teilen als widersprüchlich und lückenhaft“ erwiesen.

18 Fortsetzungstermine

In der Konsequenz muss der Prozess gegen den Mann aus Ostfriesland jetzt neu aufgerollt werden. Er hat dem Vernehmen nach einen anderen Verteidiger als im ersten Anlauf. Ob und gegebenenfalls wie er sich zu den massiven Vorwürfen einlassen wird, bleibt abzuwarten. Die 8. Große Strafkammer hat vorsorglich bereits 18 Fortsetzungstermine bis in den Februar hinein angesetzt.