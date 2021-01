Beim Einsatz vergangener Woche an der Achimer wurden Proben der Substanz intensiv untersucht. (Björn Hake)

In Achim sind erneut Umschläge mit einer unbekannten Substanz verschickt worden. Wie die Polizeiinspektion Verden/Osterholz mitgeteilt hat, wurden insgesamt drei Umschläge mit einer unbekannten Substanz im Stadtbereich gefunden. Bisher gibt es laut Polizei keine Verletzten. Sollte es weitere Personen geben, die einen Umschlag mit einer unbekannten Substanz erhalten haben, bittet die Polizei diese darum, sich telefonisch mit den Beamten in Verbindung zu setzen (0 42 02 / 99 60). „Bitte die Umschläge am Fundort belassen und nicht öffnen“, appelliert die Polizei.

Wie die Feuerwehr mitgeteilt hat, wurden die drei Briefumschläge am Notweg, am Corporalsdeich und bei der Polizei selbst gefunden. Es wurden nun Experten des Landeskriminalamtes Hannover angefordert, die die Fundstellen abfahren sollen, um die Substanzen zu untersuchen. Nähere Informationen zu den Funden soll es im Laufe des Tages geben.

Bereits am Donnerstag vergangener Woche hatte es in Achim einen Großeinsatz der Feuerwehr an der Polizeiwache in Achim gegeben. Dort war nämlich ebenfalls ein Umschlag mit einer unbekannten Substanz von einem Bürger abgegeben worden. Der Brief war tags zuvor beim Achimer SPD-Vorsitzenden Wilfried Hirschmann angekommen. Nach einer intensiven Untersuchung stellte sich das Pulver indes aber als ungefährlich heraus.