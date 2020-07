In den Kindertageseinrichtungen im Flecken Langwedel ist inzwischen bei Einhaltung des Corona-Hygieneplans wieder ein eingeschränkter Betrieb möglich. „Allen Kindern wird eine Betreuung angeboten, wobei wir aber nicht alle Betreuungszeiten einhalten können“, erklärt Rolf Korb von der Gemeindeverwaltung. Das liege daran, dass einige Kita-Mitarbeiterinnen mit Vorerkrankung aufgrund der weiter vorherrschenden Gefahr durch das Coronavirus noch nicht wieder eingesetzt werden.

Ebenfalls aufgrund des Virus sind die Kindergartengruppen noch nicht wieder vollständig besetzt, laut Korb bleiben pro Gruppe drei bis fünf Kinder noch zu Hause. „Dafür sind im Krippenbereich fast alle Kinder wieder anwesend.“ Grundsätzlich könnten alle Beteiligten im Flecken Langwedel froh sein, dass es in den Kitas bisher keine Infektionsfälle gegeben habe. „Hoffentlich bleibt das auch so.“

Während die Einrichtungen ab März coronabedingt zeitweise nur im Notbetrieb liefen, galt es im Rathaus wieder einmal die Plätze zu zählen, die im kommenden Kitajahr 2020/2021 im Flecken fehlen werden. „Im Krippenbereich werden dies rund 65 sein“, teilt Korb auf Nachfrage mit. Damit liegt die Zahl in etwa im Bereich des Vorjahres, obwohl die zusätzliche Krippengruppe, die in der Kita Völkersen entsteht, in die Kalkulation schon mit einfließt. Korb rechnet damit, dass diese Gruppe zum 1. Oktober den Betrieb aufnehmen kann. „Es gab coronabedingt leichte Verzögerungen beim Bau“, erklärt er, wieso diese Gruppe erst verspätet ins Kitajahr starten wird.

Faktor „Flexi-Kinder“

Warum trotz der dadurch gewonnen 15 Plätze die fehlenden Kapazitäten im Vergleich zu 2019 in etwa gleich bleiben, erklärt Korb mit dem „Faktor Flexi-Kinder“. Denn Eltern, deren Kinder das sechste Lebensjahr in der Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September vollenden, haben inzwischen die Möglichkeit, den Einschulungstermin um ein Jahr zu verschieben. Und davon sei in diesem Jahr gleich 26 Mal Gebrauch gemacht worden. Damit wurde bei mehr als doppelt so vielen Kindern die Einschulung zurückgestellt als im Vorjahr. Dadurch ergibt sich für den Flecken Langwedel dieses Mal nicht die Möglichkeit, eine Kindergartengruppe in eine Krippen- oder eine Alters-Gemischte-Gruppe umzuwandeln, um mehr Krippenplätze zu schaffen.

Apropos Kindergarten: Für alle Drei- bis Sechsjährigen kann in der Gemeinde auch 2020/2021 wieder ein Betreuungsplatz angeboten werden. Auch wenn dieses nicht in allen Fällen in der angegeben Wunschkita möglich gewesen ist, wie Korb ausführt. Weniger Plätze als Anmeldungen gibt es hingegen auch im Hort im Raum Etelsen.

Hier werden rund 15 Kinder leer ausgehen. Aber auf einen Hortplatz gibt es auch keinen Rechtsanspruch. Anders sieht die Lage bei den Krippenplätzen aus, weswegen der Flecken Langwedel unter Zugzwang steht, den erheblichen Missstand zu bekämpfen. Denn immerhin fehlen wiederholt mehr als vier Krippengruppen.

„Aktuell werden Gespräche geführt“, lässt Korb wissen, dass im Hintergrund Verhandlungen über mögliche Grundstückskäufe zur Errichtung einer weiteren Kita laufen. Doch spruchreif sei noch nichts, auch sei noch nicht klar, ob es mit einer weiteren Kita getan sein wird. Klar hingegen ist: Auch wenn es zu einer Einigung über eine Grundstückskauf kommen sollte, muss ja erst einmal geplant und gebaut werden. „Eine kurzfristige Lösung für das Problem gibt es also nicht“, macht Korb deutlich.