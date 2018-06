Bei einem Unfall auf der A 1 hat sich der Verursacher schwer verletzt. (DPA)

Posthausen/Oyten. Am Mittwochnachmittag kam es auf der A 1 erneut zu einem Verkehrsunfall am Stauende. Ein Fahrer eines Transporters war in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als er laut Polizei gegen 15.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten nahezu ungebremst auf einen vor ihm am Stauende stehenden Sattelzug auffuhr. Während der Fahrer des Sattelzuges unverletzt blieb, erlitt der Mann im Transporter schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, heißt es weiter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerkabine des Klein-Lkw derart deformiert, dass die Feuerwehr den Mann aus dem Wrack befreien musste. Anschließend musste der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber, der auf der A 1 gelandet war, in eine Bremer Klinik geflogen werden.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Langwedel musste die A 1 ein weiteres Mal voll gesperrt werden. Gegen 18 Uhr konnte der Verkehr zumindest auf einem Fahrstreifen am Unfallort vorbeigeleitet werden. Die Beamten schließen nicht aus, dass auch dieser Unfall Folge von Unaufmerksamkeit und Ablenkung sein könnte. Die Ermittlungen dauern an.