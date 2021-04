Bereits seit einigen Jahren kommen nicht alle Kinder im Flecken Langwedel in den Genuss eines Krippenplatzes (Symbolfoto). (Uwe Anspach/DPA)

Langwedel. Die Anzahl der Krippenplätze im Flecken Langwedel wird auch im kommenden Kindergartenjahr 2021/2022 nicht ausreichen, um die Bedarfe der Familien zu decken. Schon in den vergangenen drei Jahren war es der Gemeinde nicht gelungen, den Rechtsanspruch aller Eltern zu erfüllen. Immerhin rechnet die Verwaltung für dieses Jahr mit etwas weniger Absagen, die es zu verschicken gilt. Waren es etwa in den vergangenen beiden Jahren jeweils rund 60 fehlende Plätze, kalkuliert Bürgermeister Andreas Brandt nun mit einer „Größenordnung von etwas über 30“. Auf der einen Seite fällt diese Zahl geringer aus, weil inzwischen eine zusätzliche Krippengruppe in Völkersen eingerichtet werden konnte, auf der anderen Seite seien dieses Mal laut Brandt die „Anmeldungen ein bisschen zurückhaltender“ gewesen. Der Bürgermeister vermutet, dass dies mit der Corona-Pandemie zusammenhängen könnte.

Um dauerhaft den Bedarf an Krippenplätzen erfüllen zu können, muss der Flecken Langwedel voraussichtlich zwei neue Kitas errichten. Für das erste Bauvorhaben läuft laut Brandt aktuell die Ausschreibung des Planers. Entstehen soll die neue Kita im neuen Baugebiet Berkels in Etelsen. Geplant war der Bau einer solchen Einrichtung dort ohnehin. Mit dem Investor ist aber abgesprochen, dass aufgrund der Dringlichkeit, die Kita noch vor den Grundstücken erschlossen und vor den Wohnhäusern gebaut wird. „Mit dieser Einrichtung werden voraussichtlich ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 zusätzliche Plätze bereitgestellt werden können“, heißt es von der Verwaltung. Ob diese dann entstehenden weiteren Plätze ausreichen, bleibe auch angesichts der zurzeit ausgewiesenen Baugebiete abzuwarten. Sollten zusätzliche Krippenplätze notwendig sein, sei eine weitere Einrichtung zum Kindergartenjahr 2023/24 ebenfalls im Ortsteil Etelsen geplant.

Keine kurzfristige Lösung des Problems

Klar ist jedoch, dass der Flecken Langwedel kurzfristig keine weiteren Krippenplätze zur Verfügung stellen kann. Als Entlastung bringt die Gemeinde daher die Betreuung der Krippenkinder durch Tagespflegepersonen ins Spiel. Es gibt sowohl in der eigenen Gemeinde als auch in anderen Kommunen Tagespflegepersonen, die Kinder aus dem Flecken Langwedel betreuen. „Durch die Bereitstellung von Plätzen bei Tagespflegepersonen konnten in den vergangenen Jahren einige Klagen vermieden werden“, lässt die Verwaltung wissen. In den Klageverfahren haben Erziehungsberechtigte darauf hingewiesen, dass sie ihre Kinder gerne weiter durch die Tagespflegepersonen betreuen lassen würden, wenn sie geringere Beiträge dafür zahlen müssten.

„Um zumindest einigen Eltern die Betreuung ihrer Kinder bei Tagespflegepersonen zu ermöglichen und den Kindern eine erneute Eingewöhnung beim Wechsel von einer Tagespflegeperson zu einer Krippeneinrichtung zu ersparen, wird vorgeschlagen, dass der Flecken Langwedel die Tagespflege für Kinder unter drei Jahren als freiwillige Aufgabe fördert, solange nicht genügend Krippenplätze zur Verfügung stehen“, heißt es in einem Beschlussvorschlag der Verwaltung an die Politik. Familien beziehungsweise Alleinerziehende mit Hauptwohnsitz im Flecken Langwedel sollten demnach für die Betreuung ihrer Kinder einen Zuschuss in Höhe von einem Euro für maximal 30 Betreuungsstunden in der Woche erhalten.

„Damit würden zumindest einige Eltern Krippenplätze bei Tagespflegepersonen in Anspruch nehmen und den Flecken Langwedel entlasten“, so die Hoffnung der Verwaltung, die sich die Samtgemeinde Thedinghausen als Vorbild nimmt. Dort seien ähnliche Beschlüsse gefasst worden, wodurch die Gemeinde bei der Bereitstellung von Krippenplätzen entlastet werden konnte. Der Langwedeler Fachausschuss hat sich kürzlich einstimmig dafür ausgesprochen, einen solchen Zuschuss in der Gemeinde zu gewähren. Die finale Entscheidung darüber fällt der Verwaltungsausschuss an diesem Donnerstag, 22. April, in nicht-öffentlicher Sitzung.

Zur Sache

Bescheide für das Kindergartenjahr

Im Flecken Langwedel sind bisher noch keine Bescheide an die Eltern, die ihren Nachwuchs für das Kindergartenjahr 2021/2022 für eine der gemeindlichen Kitas angemeldet hatten, versandt worden. Es gebe laut Bürgermeister Andreas Brandt dafür auch noch keinen Termin. Familien, die gerne einen Krippenplatz in Anspruch nehmen möchten, müssen sich aufgrund der zu geringeren Kapazitäten also noch etwas gedulden. Kindergartenplätze stehen ausreichend zur Verfügung.