Eine ähnliche Vorgehensweise und möglicherweise dieselben Täter: Kriminelle sind am frühen Dienstagmorgen nach Angaben der Polizei in die Volksbankfiliale an der Hauptstraße in Oyten eingestiegen – durch ein rückwärtiges Fenster, indem sie sich zuvor gewaltsam Zutritt verschafft haben. Bereits Mitte März war Einbrechern dies bei der Sparkasse in Achim gelungen (wir berichteten) und wieder hat ihnen die Zeit gereicht, bis zum schnellen Eintreffen der Polizei diverse Sparbuchschließfächer aufzubrechen. Was aus denen gestohlen wurde „steht noch nicht fest, die Ermittlungen stehen ganz am Anfang“, sagte Polizeisprecherin Imke Burhop am Dienstagnachmittag.

50 Fächer ausgeräumt

Wie Norbert Hackmann, Vorstand der Volksbank Oyten erklärte, seien von den insgesamt 70 Sparbuchschließfächern rund 50 aktiv genutzt worden. „Vertraglich geregelt mit den Kunden haben wir, dass nur Sparbücher in die Fächer dürfen“, sagte Hackmann. Ausschließen, dass die Fächer dennoch auch für Wertsachen genutzt wurden, könne er aber nicht. Allerdings seien die Wertsachen nicht versichert und deren Abhandenkommen müsste direkt bei der Polizei angezeigt werden.

Die Kunden seien von der Volksbank angerufen worden, „und bisher haben wir nur gehört, dass lediglich Sparbücher drin waren“. Davon hätten auch diverse nach dem Einbruch auf dem Boden gelegen, da die Diebe mit ihnen nichts anfangen können. „Wen unsere Kundenberater noch nicht erreicht haben, der kann sich gerne auch an uns wenden“, rät Norbert Hackmann den Sparbuchschließfach-Mietern.

Service wird abgeschafft

Wie schon vor wenigen Wochen bei dem Vorfall in der Achimer Innenstadt seien Polizisten nach der Alarmierung schnell vor Ort gewesen, hatten aber keinen Täter mehr vorfinden können. So dürften diese abermals nicht viel Zeit gebraucht haben, um an den Inhalt der Schließfächer zu gelangen. Die waren nach dem Einbruch in Achim von der Kreissparkasse abgeschafft worden und auch für die Volksbank Oyten kündigt Hackmann an: „Sie werden definitiv abgeschafft.“

Die Polizei bittet Zeugen, die am frühen Morgen verdächtige Personen oder Geschehnisse an der Volksbankfiliale beobachtet haben, sich telefonisch unter 0 42 02 / 99 60 zu melden. Die Volksbank steht Kunden für Fragen unter der Rufnummer 0 42 07 / 69 60 zur Verfügung.