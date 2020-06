Freuen sich trotz aller Einschränkungen auf den Start (von links): Kirsten Jäger, Sabine Schulz und Abo Tuncel. (Björn Hake)

Abstand halten, Maskenpflicht, Hände desinfizieren. Diese drei Gebote erwarten fortan die Besucher des Achimer Freibads direkt am neu gestalteten Eingangsbereich. Und sie machen jedem gleich klar, dass auch in dieser Badesaison das für fünf Millionen Euro komplett umgestaltete Freibad nicht ohne Einschränkungen nutzbar ist. Im vergangenen Jahr war daran der nicht fertige zweite Bauabschnitt schuld, dieses Mal ist es die Corona-Pandemie. Und doch soll es am kommenden Montag, 15. Juni, losgehen: das Achimer Freibad startet in die Saison.

All das, was sich aber an den Öffnungstagen für die Badbenutzer ändern wird, haben die für die Achimer Bäder verantwortliche Kirsten Jäger und Badbetriebsleiterin Sabine Schulz bei einem Pressetermin vorgestellt und dabei auch Abo Tuncel als neuen Betreiber des Kiosks präsentiert. Er versorgt bisher die Cato-Schüler und die Hallenbadbesucher mit Speisen und Getränken. Dass während des Termins der Regen unaufhörlich aufs Freibad fiel, „ist hoffentlich kein schlechtes Omen“, merkte Kirsten Jäger an. Um gleich darauf optimistisch auf die neue Saison zu blicken, die aber für alle Beteiligten Ungewissheit und Anstrengungen bedeutet.

So merkte Gastronom Tuncel an, dass er nach den zwischenzeitlichen Schließungszeiten des Hallenbads und nun mit der Corona-Pandemie gleich wieder einen Knüppel zwischen die Beine bekommen habe, aber auch er hofft auf bessere Zeiten. Und darauf, „dass die Leute den Kiosk annehmen“. Dass zunächst nur höchstens 200 Besucher zeitgleich im Freibad sein dürfen, macht die Sache allerdings nicht einfacher.

Neben den obligatorischen Freibad-Pommes wird Tuncel auch andere Snacks in der professionellen Küche zubereiten sowie Eis, Süßes und Getränke verkaufen. Da er wegen der Corona-Pandemie Mitarbeitern kündigen musste, wird er nun wieder Kräfte einsetzen können. „Eigentlich hatten wir auch Grillabende und ähnliches geplant, das lässt sich nun aber erstmal nicht umsetzen“, trauert Abo Tuncel schon jetzt verpassten Gelegenheiten hinterher.

Erfahrener Gastronom

Sabine Schulz und Kirsten Jäger freuen sich über die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Gastronom und darauf, dass es nun endlich losgehen kann. Auch wenn an diesem Wochenende fürs zehnköpfige Bäderteam nochmal Arbeit angesagt ist, damit alles für den Start vorbereitet ist. „Das Gesundheitsamt des Landkreises war nun da und hat sich unser Konzept angeschaut und es abgesegnet“, erzählte Sabine Schulz. Kirsten Jäger betonte, dass ein Freibadbetrieb unter diesen Bedingungen für alle Neuland sei und es durchaus sein könne, dass hier und da nachgesteuert werden müsse.

Fürs Erste aber hat sich die Stadt Achim überlegt, das Freibad wie folgt zu öffnen (das Hallenbad bleibt weiter geschlossen): montags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr, von 13 bis 16 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Dienstags, mittwochs und freitags von 13 bis 16 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Sonnabends und sonntags ist das Bad von 9 bis 12 Uhr, von 13 bis 16 Uhr und von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Wobei es sein kann, dass wegen Corona oder des Wetters kurzfristig Zeiten wegfallen oder das Bad eher schließt. Pro Öffnungszeitraum dürfen bis zu 200 Menschen im Freibad sein, der Eintritt kostet (dieses Mal für nur drei Stunden) vier Euro für Erwachsene und für Kinder ab einem Jahr bis zu 18 Jahren zwei Euro. Bereits erworbene Dauer- oder Mehrfachkarten sind weiterhin gültig.

Vorverkauf im Bad

Ansonsten gibt es die Tickets im Vorverkauf im Bad – jeweils für die Folgewoche. Für die nun anstehende Woche ab dem 15. Juni können die Karten an diesem Sonnabend und Sonntag, 13. und 14. Juni, jeweils von 10 bis 16 Uhr erworben werden. Spontanbesuche sind am besten nach telefonischer Rücksprache unter der Rufnummer 0 42 02 / 8 49 13 möglich, wenn Kontingente frei sind. Öffnungszeiten und Sonstiges will das Badteam tagesaktuell online unter www.achimer-bäder.de veröffentlichen.

Im Eingangsbereich und im Gebäude (Umkleiden, Toiletten) gilt eine Maskenpflicht, Abstände müssen im gesamten Freibad, auch in den Schwimmbecken, gewahrt werden. Für die Becken und Attraktionen gib es ebenfalls eine Begrenzung der Personenzahl.