Teilweise werden zwischen Achim und Verden Busse zwischen eingesetzt, wenn der Zug wegen der Baumfällarbeiten nicht fahren kann. (Björn Hake)

Wegen der Vegetationsarbeiten der Deutschen Bahn an der Strecke Bremen-Hannover in Achim kommt es ab diesem Mittwoch, 6. Februar, zeitweise zum Schienenersatzverkehr und zu Verspätungen. Die Bahn hat dazu mitgeteilt, dass es in der Nacht zu Freitag, 8. Februar, von 23 bis 1 Uhr, am Sonnabend, 9., und Sonntag, 10. Februar, jeweils von 9.15 bis 16.30 Uhr sowie am Montag, 11., und Dienstag, 12. Februar, jeweils von 23 bis 24 Uhr und von Donnerstag, 14., bis Sonnabend, 16. Februar, jeweils von 5 bis 18 Uhr auf verschiedenen Abschnitten zu späteren Fahrzeiten in Richtung Hannover komme. Die RE 1 und RE 8 legen einen zusätzlichen Halt in Langwedel ein. „Die meisten Züge verkehren mit späteren Fahrzeiten. Die genauen Fahrzeiten sind dem Fahrplan zu entnehmen“, teilt die Bahn mit. Aktuelle Infos gibt es online unter www.reiseauskunft.bahn.de.

Einzelne Züge werden durch Busse ersetzt, dazu hat die Nordwestbahn mitgeteilt, dass es auf der Linie RS 1 zu einem Schienenersatzverkehr zwischen Bremen und Verden in der Zeit vom 6. bis 19. Februar kommt. Am 6. Februar entfallen zwischen Bremen Hauptbahnhof und Achim die Zugverbindungen um 5.27 Uhr und 6.27 Uhr. Die Verbindung um 7.27 Uhr entfällt von Bremen Hauptbahnhof bis Verden. In der Gegenrichtung entfallen von Achim bis Bremen Hauptbahnhof am 6. Februar die Verbindungen um 6.18 Uhr und 7.18 Uhr. Vom 14. bis 16. Februar in der Zeit von 7.30 bis 17 Uhr entfallen alle Züge der RS 1 zwischen Langwedel und Verden.

Die Fahrgäste werden gebeten, den RE 1 oder den RE 8 der Deutschen Bahn zu nutzen, wodurch es eben zu späteren Ankunfts- und früheren Abfahrtszeiten komme. Am 14. und 15. Februar fährt ab Achim zusätzlich ein Ersatzbus um 6.43 Uhr von Achim nach Verden, der zur regulären Ankunftszeit des Zuges Verden um 7.24 Uhr erreicht. Gleiches gilt für die Verbindung um 13.33 Uhr von Verden nach Achim: Ein zusätzlicher Ersatzbus verlässt zur regulären Abfahrtszeit in Verden den Bahnhof. Der Ersatzfahrplan liegt in den Zügen der Nordwestbahn aus und ist auch im Internet auf der Seite www.nordwestbahn.de/de/baustellen zu finden.