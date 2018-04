Die verletzte Krähe wurde zur Versorgung in die Tierklinik Posthausen gebracht. Bei einer Röntgenuntersuchung konnte demnach ein „Diabolo-Projektil“ für gängige Luftgewehre entdeckt werden. „Das Tier musste aufgrund der schweren Verletzungen erlöst werden“, teilt die Vorsitzende Melanie Windolf mit. Es seien in zwei Wochen acht geschützte Krähen abgeschossen oder erschlagen aufgefunden worden. „Die toten Tiere wurden meist in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern gefunden“, berichtet Melanie Windolf. Die Polizei (Vorgang: 2017 006 141 90) nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0 42 02 / 99 60 entgegen.