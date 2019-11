Die Wulmstorfer Theatergruppe geht 2020 mit einem neuen Stück an den Start. Die Proben laufen bereits. (Wulmstorfer Theatergruppe)

Plattdeutsches Theater hat in der Samtgemeinde Thedinghausen eine große Tradition. Egal ob in Riede, in Emtinghausen oder in Thedinghausen. Jahr für Jahr studieren die Laien-Schauspieler mit viel Einsatz und Herzblut die neuen Stücke ein – und die Zuschauer danken es ihnen immer wieder mit ausverkauften Vorstellungen und reichlich Applaus. Die Wulmstorfer Theatergruppe ist eine dieser Gruppen, die bereits auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurückblicken kann. Und auch im kommenden Jahr gehen die Wulmstorfer wieder mit einem neuen Stück an den Start, das momentan einstudiert wird. „Jung wees helle – bliev Junggeselle (Ladysitter)“ heißt die Komödie in drei Akten, die am 11. Januar 2020 Premiere feiert.

Das Stück stammt aus der Feder von Bernd Spehling und wurde ins Plattdeutsche übersetzt von Günter Drewes. Worum geht es in der Komödie genau? Im Mittelpunkt der Geschichte steht der alte Georg, heißt es in einer Mitteilung der Wulmstorfer Theatergruppe. Er ist nach langen 13 Jahren wieder auf freiem Fuß. Denn wegen Bankraubs musste er eine Gefängnisstrafe absitzen. Zu Hause wird er nach der langen Zeit bereits sehnsüchtig erwartet. Seine Frau Berta darf ihn aber leider erst am nächsten Morgen in die Arme schließen. Deshalb ist jetzt seine erste Bleibe erst einmal die Behausung des Enkels Arne. Und das bedeutet: ein wohltuendes Bad und reichlich Entspannung.

Turbulent und unvorhersehbar

Dazu kommt es aber nicht. Denn schnell wird dem alten Georg klar: In diesem Haus ist Mann mit seinen Hausgenossinnen nie allein. Schnell wird auch deutlich: Arnes flüchtige Anleitung zur Bändigung dieser „ganz besonderen Ladys“ reicht nicht aus, ihn an diesem Abend auch nur annähernd zu ersetzen. Mehr soll an dieser Stelle vonseiten der Wulmstorfer noch nicht verraten werden. So viel ist aber klar: „Freuen Sie sich auf eine turbulente, liebestolle, hysterische, hemmungslose, schaumgeladene, überstürzte, frivole, unvorhersehbare, vor allem aber rundum lustige Lady's Night.“

Aufgeführt werden die Stücke 2020 wieder in der Gemeinschaftssportanlage Intschede. Dort steht die Wulmstorfer Theatergruppe nun bereits seit der Jahrtausendwende auf der Bühne und strapaziert immer wieder aufs Neue die Lachmuskeln des Publikums. Zuvor hatten die Auftritte in Bäckers Gasthaus in Wulmstorf stattgefunden. Aus Kapazitätsgründen stand die Gruppe in der Spielzeit 1999/00 dort aber zum letzten Mal auf der Bühne. Es wurden neue Räume gesucht. Mit der Gemeinschaftshalle in Intschede war die Wulmstorfer Theatergruppe schließlich in der Nachbargemeinde fündig geworden.

Der Kartenverkauf startet Sonnabend, 23. November, von 16 bis 20 Uhr und findet

darauffolgend jeden Dienstag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr statt. Geordert werden können die Karten bei Heike und Fred Wigger telefonisch unter der Nummer 0 42 33 / 24 35 64. Gespielt wird 2020 an folgenden Tagen: Sonnabend, 11. Januar, 20 Uhr; Sonntag, 12. Januar, 14.30 Uhr (mit Kaffee und Kuchen); Freitag, 17. Januar, 20 Uhr; Sonnabend, 18. Januar, 14.30 Uhr (mit Kaffee und Kuchen); Sonnabend, 18. Januar, 20 Uhr; Sonntag, 19. Januar, 14.30 Uhr (mit Kaffee und Kuchen). Die Abendvorstellungen kosten neun Euro, die Kaffeevorstellung 16 Euro. Spielort ist die Gemeinschaftssportanlage Intschede (Am Sportplatz 36-40) in Blender-Intschede. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.wulmstorfer-theatergruppe.de.