Auf dem Gelände, wo derzeit noch Sand abgebaut wird, soll nach den Planungen der Firma Specht eine Mülldeponie entstehen. (Björn Hake)

Die Firma Specht Baustoffhandel, Transport und Entsorgung GmbH & Co. KG aus Rotenburg möchte ihr bisheriges Sandabbaugebiet in Völkersen erweitern und die Abbaustätte anschließend als Deponie für schwach belastete Böden und mineralische Abfälle nutzen. Diese Vorhaben, die planungsrechtlich völlig getrennt voneinander behandelt werden, auch wenn sie natürlich inhaltlich durchaus miteinander verbunden sind, wurden nun am Dienstagabend im Rahmen einer Informationsveranstaltung der Öffentlichkeit ausführlich vorgestellt und im Anschluss von den anwesenden Bürgern mehrheitlich kritisch hinterfragt.

Bereits seit mehr als zehn Jahren baut das Unternehmen nordöstlich von Völkersen zwischen den Straßen Spange und Düvelshagen auf einer Fläche von rund 9,5 Hektar Sand ab. „Dieser Abbau ist weitgehend abgeschlossen“, erläuterte Rainer Brockmann von der Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH, der die Planungen der Firma Specht erläuterte. Nun sollen in westliche Richtung etwas mehr als sechs Hektar Abbaufläche hinzukommen. Innerhalb von sechs bis sieben Jahren sollen dort etwa 80 000 Tonnen Sand im Jahr gefördert werden. Das Beteiligungsverfahren zu diesem Erweiterungsantrag läuft momentan, Genehmigungsbehörde ist der Landkreis Verden. Der Flecken Langwedel kann also nur Stellung nehmen.

Eigentlich war es vorgesehen, dass die Politik dem Vorhaben schon Anfang Oktober zustimmt, wenn die Abstände der Abbaufläche zum angrenzenden Wald von zehn auf 20 Meter angehoben werden. Es zeichnete sich auch ab, dass es dafür eine breite politische Mehrheit geben wird. Doch dann gingen bei der Gemeindeverwaltung Anfragen zur Vorbereitung eines Antrages für eine Nachnutzung der Abbaustätte als Deponie ein. Was aber natürlich die in dem Antrag zum erweiterten Sandabbau genannten Pläne zur Renaturierung des Gebietes nutzlos erscheinen lässt. „Aber wenn nur der Sandabbau und keine Deponie kommen sollte, müssen wir die Rekultivierung sicherstellen“, erläuterte Geschäftsführer Jan Brünjes, wieso nun etwas geplant werden müsse, was möglicherweise gar nicht eintreten wird.

Schlechte Kommunikation

„Von den Informationen ist es ein bisschen unglücklich gelaufen“, befand Bürgermeister Andreas Brandt, dass fast über die Sandabbauerweiterung politisch befunden wurde, ohne Kenntnis von den weiter gültigen Deponieplänen zu haben. „Die Situation ist total unbefriedigend“, befand Brünjes und zeigte damit auch Verständnis für die Kritik, dass die Politik und Verwaltung die beiden Vorhaben völlig getrennt voneinander diskutieren soll, obwohl sie zusammengehören. Auch die Firma Specht hätte lieber ein Verfahren gehabt, was aber schon nicht möglich ist, weil die Genehmigungsbehörde für die Deponie nicht der Landkreis ist, sondern das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg. Brünjes machte aber klar, dass bei einer Genehmigung der Deponie die eigentlich vorgesehene rekultivierende Ausgangsgröße „auszugleichen“ ist.

Der Geschäftsführer beschrieb sodann das Projekt, für das es mit „Deponie Geestland“ auch schon einen Namen gibt. Demnach soll mit der Befüllung des bald alten Sandabbaugebietes bereits begonnen werden, während in dem geplanten neuen Gebiet der Sandabbau noch läuft. Das gesamte Abfallvolumen würde sich auf 1,44 Millionen Kubikmeter belaufen. Der entstehende Hügel in der Landschaft würde 15 bis 17 Meter über der Grasnabe liegen. Vorgesehen für die Einlagerung sind „mäßig belastete“ mineralische Abfälle, etwa alte Straßenbeläge, die nicht recycelbar sind. Natürlich müssen dabei laut Brünjes Grenzwerte eingehalten werden, die eine Gefährdung für das Wohl der Menschen und der Natur in der Umgebung ausschließen.

Brünjes war bemüht, viele Vorteile aufzuzählen, etwa dass durch die Deponie „viele Abfalltransporte über weitere Strecken wegfallen“ und es sich dabei um eine „gesellschaftlich und wirtschaftlich sinnvolle Nachnutzung“ des Gebietes handelt. Deutlich wurde bei der Diskussion aber, dass sowohl Bürgermeister Brandt, wie auch die anwesenden Politiker und Bürger gut und gerne auf die Realisierung verzichten könnten. Ihre Bedenken können alle Beteiligten geltend machen, wenn das Verfahren läuft, was im Gegensatz zur Sandabbauerweiterung noch nicht der Fall ist.

Die Firma Specht geht davon aus, die Planfeststellungsunterlagen im ersten Quartal 2021 einreichen zu können. Gibt es die Genehmigung vom Gewerbeaufsichtsamt, so soll Mitte 2023 mit den Arbeiten begonnen werden, sodass erste Abfälle 2024 angeliefert würden.