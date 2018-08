Der allmorgendliche Sitzkreis ist ein festes Ritual im Tagesablauf. Lieder und Gespräche stehen dann auf dem Programm. (Björn Hake)

Achim. Wer die Waldkindergartengruppe des Badener Kindergartens besuchen möchte, muss ganz genau hinschauen. Ein ganzes Stück im Stadtwald versteckt, zwischen einigen Bäumen, liegt das Gelände der Kindergartengruppe. Dort können die 15 Kinder der Gruppe sich den ganzen Tag austoben. Betreut werden sie dabei von den Erzieherinnen Monika Spudich und Alice Backhaus. Als sogenannte Springkraft hilft Andrea Gercke bei Notstand aus. Das Gebiet ist mit allem bestückt, was Kinder zum Spielen brauchen: einer Sandgrube, Bäumen zum Klettern und einer Hängematte für jeden, der zu müde zum Spielen ist. Die Grenzen sind dabei klar erkennbar und jedes Kind bleibt in Rufweite.

Die Hauptdevise der Kindergartengruppe ist es, jede Aktivität mit dem Wald zu verbinden. Das führt gleichzeitig dazu, dass alles draußen gemacht wird. Selbst die Leseecke befindet sich unter dem Blätterdach. „Grundsätzlich sind wir Gast im Wald“, erzählt Monika Spudich, „man muss den Kindern großes Vertrauen entgegenbringen". Vieles, was die Kinder zum Spielen und Basteln brauchen, nehmen sie sich von der Natur. Dabei lernen sie, die Pflanzen nicht zu verletzen. Die Grundregel lautet: Erst schauen, was man auf dem Boden findet. Thematisch werden die meisten Spiele mit Themen der Natur verbunden. Tiere, Jahreszeiten und das Wetter spielen bei allen Aktivitäten eine Rolle.

Die Erzieherinnen stehen voll und ganz hinter ihrer Waldkindergartengruppe. „Das kann man niemals wieder so bekommen, eine Kindheit im Wald“, sagt Monika Spudich. Alice Backhaus ist erst seit einem Jahr bei der Waldgruppe, zeigt sich aber auch begeistert. „Es ist so entspannt und so ruhig“, erzählt sie. Man müsse jedoch auch immer flexibel bleiben. Das Konzept geht auf, wie man an den Kindern sehen kann. Der kleine Nikita zum Beispiel freut sich jeden Tag auf den Kindergarten. Er und seine Freunde zeigen sich kreativ beim Spielen. Da werden kleine Stöcke zu Werkzeugen und die Hängematte zu einer Rakete.

Der allgemeine Tagesablauf ist dem von anderen Kindergartengruppen nicht unähnlich. Der Tag wird mit einem Morgenkreis und morgendlichen Liedern sowie Bewegungsspielen begonnen. Danach wird gemeinsam gefrühstückt. Bis zu zweimal die Woche geht es auf Entdeckungstour durch den Wald. Die bekanntesten Plätze im Wald haben von den Kindern eigene Namen bekommen. Wie auch in jeder regulären Kindergartengruppe werden die ältesten Kinder auf die Schule vorbereitet. „Natürlich haben wir auch diese Lernbereiche abzudecken“, erklärt Spudich. Für alle Tätigkeiten, die man nicht draußen machen kann, steht der Bauwagen zur Verfügung. In diesem befinden sich alle Brettspiele und ein Tisch, an dem die Kinder basteln können.

Auch das Wetter kann die Kinder nicht vom Spielen in der freien Natur abhalten. Sollte es umschlagen, wechseln die Kinder nicht den Ort, sondern ziehen sich passend an. Im Winter ist dann einfach mehr Bewegung angesagt, um sich warm zu halten. Wer doch friert, kann jederzeit in den beheizten Bauwagen umziehen. Auch bei Regen stehen genügend Unterstände zur Verfügung. Die Kinder würden jedoch viel lieber im Regen spielen, wie sie erzählen. Nur bei besonders starken Unwetterwarnungen müssen sie umziehen.

Oder, wenn es ein heißer Sommer wie der diesjährige ist: So durften die Kinder in der vergangenen Woche ihren Wald aufgrund der erhöhten Waldbrandgefahr nicht betreten. In so einem Fall muss die Gruppe den Tag in Räumen der Badener Grundschule verbringen. Die Kinder freuen sich dann jedes Mal, wenn sie zurück in ihr Gebiet dürfen.

Für die Zukunft wünscht sich das Erzieherinnen-Duo mehr Mädchen für die Gruppe. Von den 15 Kindern sind elf Jungs. Auch weniger Vandalismus innerhalb ihres Gebietes wäre schön, sagen sie. Schon häufig wurden Bauwerke der Kinder zerstört. Wer sich selbst ein Bild der Waldkindergartengruppe machen möchte, kann dies am 22. September beim Tag des offenen Waldes.