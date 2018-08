Silke Thomas wünscht sich den zeitnahen Bau neuer Kindertagesstätten. (Michael Braunschädel)

Achim. Zum Gesprächstermin braust Silke Thomas mit ihrem neuen Elektrofahrrad an. Sie schwärmt von ihrem Fahrradausflug an der Oder, den sie just erlebt hat, und davon, dass E-Bikes ganz nach ihrem Geschmack seien: modern, flexibel und umweltfreundlich.

Die studierte Sozialarbeiterin ist seit 2001 Mitglied des Rats der Stadt Achim und dort seit 2015 Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Das Parteibuch der Grünen trägt sie allerdings erst seit 2016. Der Grund für ihren Parteieintritt: Sie wollte als Delegierte den schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsminister Robert Habeck zum Bundesvorsitzenden der Grünen wählen, von dem sie nämlich eine Menge halte. In der Kommunalpolitik findet die 61-Jährige eine Parteimitgliedschaft weiterhin nicht so wichtig, auch wenn sie nun nicht wieder austreten werde.

Beruflich arbeitet die Ratsfrau, die einst als Sozialarbeiterin im Achimer Bürgerzentrum tätig war, als Mitglied des Leitungsteams des Kulturhauses Alter Schützenhof (Kasch). Thomas erzählt, wie sie sich in den 1980er-Jahren an der Gründung des Kasch beteiligte und sich damals auch in der Friedensbewegung politisch engagierte. Danach sollte es noch einmal über zehn Jahre dauern, bis die berufstätige Mutter von drei Kindern in der Kommunalpolitik richtig Fuß fasste. Das Mentoring-Programm für Frauen zur Kommunalwahl 2001 habe es ihr ermöglicht, in die Arbeit der verschiedenen Parteien „hineinzuschnuppern“. Schnell sei für Thomas klar gewesen: Menschlich und politisch passte es mit den Grünen am besten.

In der Kommunalpolitik habe sie überwiegend positive Erfahrungen gemacht. „Man kann alles überblicken, ist nah dran an den Menschen“, sagt Thomas. Ausschüsse seien zwar wichtig, am besten gefalle ihr jedoch das gemeinsame Beraten in Arbeitskreisen auf Augenhöhe mit betroffenen Menschen, Verwaltungsmitarbeitern und anderen Ratsmitgliedern: „Es gibt weniger formale Regelungen, dafür sachbezogenere Diskussionen und allgemein mehr gegenseitige Wertschätzung.“

Kleine Dinge voranbringen

Was Thomas an der Kommunalpolitik nicht gefällt, sind Schaureden in den Ausschusssitzungen, frei nach dem Motto „Es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem“. Ansonsten gehe es ihr in der politischen Arbeit vor allem darum, kleine Dinge voranzubringen. „Zum Beispiel wäre bei einer allgemeinen Blockadehaltung die Umwandlung des Magdeburger Viertels nicht gelungen“, betont Thomas. Ihr sei es wichtig, in der Diskussion einen allseitig akzeptierten Weg zu finden.

Hinsichtlich der Haushaltsberatungen im Herbst stellt sie eine große Forderung auf: „Kitas müssen schneller gebaut werden!“ Angesichts akut fehlender Kitaplätze finde sie es nicht akzeptabel, mit dem Bau neuer Betreuungseinrichtungen bis 2024 warten zu müssen. Da Kitas in Niedersachsen seit dem 1. August beitragsfrei sind, habe dies große finanzielle Auswirkungen für die Achimer Stadtfinanzen. Daher sei Thomas „skeptisch gespannt“, ob der kommende Haushalt überhaupt gedeckt werden könne.

Eines steht für die in Lübeck aufgewachsene Ratsfrau jedoch fest: Bei der nächsten Achimer Bürgermeisterwahl wird sie nicht mehr kandidieren. Was die Kommunalwahl 2021 angeht, hat sich Thomas noch nicht entschieden. „In den drei Jahren bis zur Wahl kann noch viel passieren“, sagt sie.

Als Silke Thomas ihr Elektrofahrrad aufschließt, deutet sie zufrieden auf den Bibliotheksplatz – dort oder anderswo in der Innenstadt könnte mal eine Ladestation für E-Bikes eingerichtet werden. Diese Stadtentwicklung stehe für ein Achim, das modern, flexibel und umweltfreundlich ist.

Zur Sache

Das Sommergespräch

In dieser Reihe hat sich der ACHIMER KURIER bis zum Ende der politischen Sommerpause mit den Fraktionsvorsitzenden des Achimer Stadtrates auf einen Plausch über Persönliches und Politisches getroffen.