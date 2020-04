Achim erlässt den Eltern nun während der Corona-Krise die Kita-Gebühren. (Michael Braunschädel)

Rückwirkend zum 1. April erlässt die Stadt Achim allen Eltern, die Kita-Gebühren entrichten, die Zahlung oder erstattet sie zurück. Und zwar für den Monat April und jeden weiteren Monat, in dem mehr als die Hälfte der Kita-Tage wegen der Corona-Krise nicht im normalen Umfang angeboten werden können. Diese Regelung hat nach Angaben des Ersten Stadtrats Bernd Kettenburg der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss am Donnerstagabend getroffen. Sie zählt demnach zunächst längstens bis zum Jahresende und auch für alle Eltern, deren Kinder sich in der Notbetreuung befinden. „Die Regelung gilt genauso für die Verpflegungsgeldpauschale“, sagte Kettenburg am Freitag im Pressegespräch.

Auch wenn es weiterhin „keinen rechtlichen Anspruch“ auf eine derartige Regelung gibt, wird die Stadt Achim aus Gründen der Kulanz so verfahren. Wie berichtet, hatte es dazu einen fraktionsübergreifenden Antrag der Achimer Kommunalpolitiker gegeben. Die Regelung gilt für die städtischen Kindertagesstätten ebenso wie für die Einrichtungen der sogenannten freien Träger wie die Kirchengemeinden oder die Lebenshilfe.

Wie Kettenburg sagte, geht die Stadtverwaltung davon aus, dass mindestens auch im Monat Mai das normale Leistungsangebot nicht aufrecht erhalten werden könne. Dauere dies gar bis ins neue Jahr, müsse zum Ende dieses Jahres neu entschieden werden. Mit der Entscheidung der Politik gehen laut Kettenburg Einnahmeverluste von rund 80 000 Euro pro Monat für die Stadt Achim einher.