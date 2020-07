Susanne Groll, Dennis Meinken und Silke Thomas (von links) hoffen, dass sie auch nach der Sommerpause wieder Zuschauer im Kasch begrüßen dürfen. Die Premiere mit Publikum Mitte Juli stimmt das Kasch-Team auf jeden Fall optimistisch. (Björn Hake)

Schockstarre. Mit diesem Wort beschreibt Silke Thomas vom Achimer Kasch das Gefühl, das eintrat, kurz nachdem Mitte März klar war, dass das Kasch wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit würde schließen müssen. „Bis kurz vorher waren wir uns eigentlich noch sicher, dass zumindest Veranstaltungen wie die für das Wochenende geplante Party und der Bini-Markt stattfinden können“, erinnert sich Thomas. Doch es kam bekanntlich anders. Für rund drei Monate musste das Achimer Kulturhaus seine Türen schließen.

Was nach der Schließung für die Mitarbeiter folgte, war eine Zeit der großen Ungewissheit. „Immer wieder kamen neue Verordnungen und für uns die Frage: Was geht, was geht nicht?“, berichtet Susanne Groll vom Kasch-Team. „Es war auf jeden Fall eine sehr hektische Zeit. Und die Unwissenheit, wie es weitergeht, hat uns alle Nerven gekostet.“ Ansonsten plane man die Veranstaltungen im Kasch schließlich mindestens ein Jahr im Voraus. Doch daran war in den vergangenen Monaten nicht zu denken.

Kasch-TV als Alternative

„Relativ schnell hat dann bei uns allerdings auch die Suche nach Alternativen begonnen“, sagt Thomas. Daraus ist gemeinsam mit Künstlern aus Achim und der Umgebung die Idee zu Kasch-TV entstanden, wo Konzerte aus dem Kasch in die Wohnzimmer der Zuschauer gestreamt werden. „Das war sozusagen das Projekt der Jungen im Team und ich bin sicher, dass wir davon noch lange profitieren können“, glaubt Thomas. So kann sich Dennis Meinken, der das Projekt hauptsächlich betreut, beispielsweise vorstellen, auch zukünftig, wenn wieder Konzerte mit Publikum möglich sind, diese zu streamen und dafür zusätzliche Online-Tickets zu verkaufen.

Neben der Möglichkeit, Kultur auch in der Corona-Krise zu genießen, hatte das Kasch natürlich auch gehofft, durch Kasch-TV Spenden generieren zu können. „Die Spendenbereitschaft war dort allerdings etwas mau“, bedauert Meinken. Glücklicherweise habe man jedoch 130 Spendentickets verkaufen können und auch immer wieder Einzelspenden erhalten. „Das und auch die Rückmeldung zahlreicher Achimer während der Schließzeit haben uns in gewisser Weise auch etwas durch die Krise getragen “, sagt Thomas. „Die Sorge um das Kasch war bei vielen Menschen zu spüren.“

Zusätzliche Finanzspritze nötig

Und ganz unbegründet ist und war sie natürlich nicht. „Wir müssen 50 Prozent unserer Ausgaben selbst erwirtschaften und das ist natürlich schwer, wenn keine Veranstaltungen stattfinden“, gibt Thomas zu bedenken. „Wir werden weitermachen können, aber wir werden voraussichtlich auch zusätzliche Hilfe von der Stadt benötigen.“ Wie hoch diese ausfallen müsste, werde sich allerdings erst zum Ende des Jahres sagen lassen. „Erst dann wissen wir schließlich, ob unser Herbstprogramm wie geplant stattfinden konnte.“

Fest geplant hat das Kasch-Team indes auch schon neue Dinge, wie etwa eine Open-Air Veranstaltung im August. Vom 28. bis 30. August soll die Veranstaltung „Knasttöne“ auf der Wiese hinter dem Amtsgericht stattfinden. „Es ist ein dreitägiges Festival, bei dem es Konzerte und auch eine kleine Gastromeile geben soll“, kündigt Meinken an. Derzeit stecken die Mitarbeiter noch mitten in den Planungen, ab 12. August soll es dann Tickets geben.

Kürzere Sommerpause

Zunächst einmal gehen die Mitarbeiter nun aber in die Sommerpause. „Wir haben sie in diesem Jahr allerdings um zwei Wochen verkürzt, weil wir der Meinung sind, dass wir definitiv schon lange genug geschlossen hatten“, sagt Thomas. Schon am 11. August soll es daher wieder losgehen. Auf das kommende halbe Jahr blickt das Team mit gemischten Gefühlen. „Ehrlich gesagt habe ich schon etwas Angst vor einer zweiten Corona-Welle, die unsere Pläne wieder durchkreuzt“, gibt Thomas zu. Ihre Kollegin Susanne Groll ist da schon etwas optimistischer. „Eine zweite Schließung kann ich mit nicht mehr vorstellen“, sagt sie. „Bei mir setzt jetzt auf jeden Fall langsam die erste Erleichterung ein.“

Die ersten Veranstaltungen im Kasch mit Publikum seien gut angenommen worden. „Die Zuschauer haben richtig darauf gewartet, endlich wieder einen Auftritt live zu erleben“, sagt Groll. Aktuell seien die Besucher aber – das muss sie zugeben – noch sehr zurückhaltend damit, Tickets für die Veranstaltungen im Herbst zu kaufen. „Im Moment sind alle noch im Abwarte-Modus“, sagt Groll. „Ich denke aber, die Besucher müssen erst einmal positive Erfahrungen sammeln, wie es ist, eine Veranstaltung unter Corona-Bedingungen zu erleben.“ Schließlich müssten alle noch lernen, mit der neuen Situation umzugehen. „Von allen, die es schon erlebt haben, gab es aber nur positive Rückmeldungen.“