Seit das Gebiet am Ellisee unter EU-Schutz gestellt wurde, gilt das abgespeckte Wegenetz. Die bisher ausgewiesenen Wege dürfen größtenteils nicht mehr betreten werden. (Hake)

Schmal müssten sie sein und sie dürften das Naturschutzgebiet rund um den Ellisee natürlich nicht über Gebühr beanspruchen. Das sind die Voraussetzungen. Ansonsten spricht aus Sicht des Landkreises Verden im Grunde nichts dagegen, das Betreten des Naturschutzgebietes, das offiziell „Sandtrockenrasen Achim“ heißt, auf weiteren Wegen als den bisher offiziell festgelegten zu erlauben. Aus „naturschutzfachlicher Sicht“ sei das durchaus denkbar, heißt es.

Diese für viele Bürger sicherlich positive Nachricht geht aus einer Antwort des Achimer Bürgermeisters Rainer Ditzfeld auf eine Anfrage des SPD-Ratsmitgliedes Fritz-Heiner Hepke hervor. Der Achimer Stadtrat hatte, wie berichtet, im November vergangenen Jahres – anders als zuvor noch der Fachausschuss – mehrheitlich dafür gestimmt, dass die Achimer Verwaltung Gespräche mit dem Landkreis Verden und den Achimer Grundeigentümern aufnehmen sollte, um – auch nachdem das Gebiet nun unter EU-Schutz steht – das bisherige Wegenetz weiter nutzen und das Erholungsgebiet weiterhin so betreten und erleben zu dürfen wie zuvor.

Begehung mit dem Landkreis

Mit dem Landkreis hat nach Angaben des Bürgermeisters vor Ort bereits eine gemeinsame Begehung stattgefunden. „Es wurden die Wege, die bisher ,geduldet' waren einer Beurteilung unterzogen und vorsorglich nach alternativen Wegen gesucht“, heißt es in der Antwort des Bürgermeisters. In diesen Planungen enthalten sind beispielsweise auch ein etwa 380 Meter langer neuer Alternativweg über ein städtisches Flurstück, aber auch neue Wege über private Grundstücke. Doch in welchem Umfang ein Wegenetz tatsächlich umgesetzt werden kann, ist nicht nur vom Landkreis, sondern eben ganz entscheidend auch von den privaten Eigentümern der Flächen abhängig.

Derzeit hat die Verwaltung daher auch Gespräche mit diesen Eigentümern aufgenommen. Dabei lotet man auch Alternativen zum Zukauf von Privatflächen durch die Stadt aus. Nach Angaben des zuständigen Fachbereichsleiters Steffen Zorn seien das etwa eine Anpachtung oder andere geeignete Vereinbarungen. Mehr als die Tatsache, dass die Gespräche laufen, wollte Zorn allerdings noch nicht preisgeben. Das gilt auch für das weitere Vorgehen, falls es mit den Eigentümern nicht zu einer Einigung kommen sollte. „Erst wenn diese Verhandlungen beendet sind, können Aussagen zu den weiteren Vorgehensweisen festgelegt werden“, sagte Zorn.

Zwischenstandsbericht am 14. Mai

Geplant sei es, in der kommenden Sitzung des Planungsausschusses am 14. Mai den „Gesamtsachverhalt“ zu beraten. „Zumindest wird es dort einen Zwischenstandsbericht geben“, kündigte Zorn an. Denn auch wenn es eine Einigung mit den Eigentümern der Flächen geben sollte, muss auch der Landkreis erst wieder sein Okay geben. „Sobald die Verhandlungen mit den Eigentümern soweit konkretisiert sind, dass sich ein lückenloses Wegenetz realisieren ließe, welches auf dem Ergebnis der gemeinsamen Begehung beruht, wird die Zustimmung des Landkreises abgefragt“, kündigt Rainer Ditzfeld an. Die Stadt Achim habe die Möglichkeit, in einem vorher mit der zuständigen Naturschutzbehörde abgestimmten Konzept, dann weitere Wege auszuweisen. „Die Erteilung der Zustimmung wird hierfür in Aussicht gestellt“, informiert der Bürgermeister. Für Grundstückskäufe, Anpachtungen und die baulichen Maßnahmen stünden im Achimer Haushalt 20 000 Euro zur Verfügung.