Die Weihnachtsmarktbesucher haben sich am Sonntagnachmittag nicht vom Regen abschrecken lassen und strömten zum Finale. (Björn Hake)

Das waren sie, die zehn Tage Achimer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Und nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr ihre Premiere erlebt hatte, weil sie unter neuer Organisation und statt auf dem Alten Markt auf dem Bibliotheksplatz stattgefunden hat, war die jüngste Auflage wieder so etwas wie eine Premiere. Denn dieses Mal lag die Organisation nahezu komplett bei der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) und deren zweiter Vorsitzender Ingo Freitag zeigte sich am späten Sonntagnachmittag sehr zufrieden mit dem Verlauf des Weihnachtsmarktes 2018.

Während die Achimer Sängerin Mayura Datta, in einem kleinen Zelt vor dem Regen geschützt, Songs wie Halleluja sang und die jüngsten Marktbesucher nach und nach die Fahrzeuge des Kinderkarussells enterten, erzählte Freitag, dass schon jetzt klar sei, dass es im kommenden Jahr Veränderungen geben wird. „Es hat sich gezeigt, dass wir unter der Woche nicht so früh anfangen müssen“, erklärte er. Außerhalb der Wochenmarkttage müsse der Weihnachtsmarkt daher nicht schon um 11 Uhr öffnen, sondern ab 12.30 Uhr. „Sodass die hier arbeitenden Menschen in ihrer Mittagspause etwas kaufen können“, sagte Freitag, während hinter ihm die Glühweinbecher pausenlos über den Tresen gereicht wurden. Denn trotz der feuchten Witterung hatte der letzte Öffnungstag die Weihnachtsmarktgäste nochmal angelockt.

Weihnachtsmarkt bis Silvester?

Auch könne Freitag, der im Frühjahr – wie berichtet – wohl den Vorsitz der Uga übernehmen wird, sich vorstellen, den Markt länger laufen zu lassen. „Er könnte eine Woche eher anfangen oder auch nach Weihnachten noch bis Silvester gehen“, blickte er voraus. So bietet sich den Schaustellern die Chance, ein verregnetes Wochenende mit einem trockenen auszugleichen. Denn natürlich war das Wetter unter den Standbetreibern ein Dauerthema, schließlich hielt der Regen auch Besucher fern. „Aber das können wir nicht beeinflussen“, sagte Freitag und auch die Frau vom Schmalzkuchenstand weiß das. „Es ist alles gut hier“, erklärt sie kurz, ehe der nächste Kunde seine Bestellung aufgab.

Nicht ganz so gut lief es dagegen für die Standbetreiber, die außerhalb des Bibliotheksplatzes in einer Reihe vor der Marktpassage positioniert waren. „Das war eigentlich anders vereinbart und genehmigt“, schilderte Freitag, dass die Aufstellung wegen des Wochenmarktes dann letztlich doch verändert werden musste. So aber war manch Bude vom eigentlichen Weihnachtsdorf aus gar nicht zu sehen. Da wolle die Uga fürs nächste Mal nachbessern, versprach Freitag, der generell die Platzierung noch mal mit allen Beteiligten besprechen will. Schließlich könnte sich der Bibliotheksplatz schon nächstes Jahr zu einem Gastroschwerpunkt verändern und daher brachte Freitag schon mal den Baumplatz ins Spiel. Dort fänden nämlich alle Stände einen Platz und es ließe sich ein geschlossenes Weihnachtsdorf aufbauen, das mit dem Wochenmarkt nicht ins Gehege kommt.

Mehr Menschen untergebracht

„Das Wetter war jetzt nicht so toll, aber ansonsten passt alles, auch die Auslastung“, sagte Willi Stummer, der im Kassenhäuschen des Kinderkarussells saß und auch ein anderes Mitglied der Schaustellerfamilie zeigte sich zufrieden mit dem diesjährigen Weihnachtsmarkt. „Der Aufbau ist besser als im vergangenen Jahr, so können wir hier mehr Leute um den Weihnachtsbaum herum unterbringen“, sagte Alex Stummer, der unter anderem den Glühweinstand betreibt.