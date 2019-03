Das Aufladen von Elektrofahrzeugen soll bald vor dem Langwedeler Rathaus möglich sein (Symbolfoto). (Björn Hake)

Die von der Wirtschaft und Politik eingeschlagene Marschroute ist eindeutig: Für die angestrebte Klima- und Energiewende führt in Deutschland kein Weg am Ausbau der E-Mobilität vorbei. Damit auch im Flecken Langwedel mit der Zeit gegangen wird, hatte die WGL-Fraktion nun einen Antrag darauf gestellt, den Bau einer ersten E-Ladestation für Pkw auf dem Gemeindegebiet außerhalb der Autobahnraststätte, wo zwei Schnellladesäulen stehen, zu forcieren. Als Standort dafür hatte sie den Parkplatz am Rathaus vorgeschlagen. Und genau so wird es auch kommen – wenn auch etwas anders, als von der WGL zunächst gedacht.

Diese hatte nämlich darauf verwiesen, dass der Flecken eventuell über das „Bundesprogramm Ladeinfrastruktur“ Fördermittel für das Aufstellen auf gemeindeeigener Fläche erhalten könnte. Doch die Verwaltung hat nach der Antragsstellung das Gespräch mit den Stadtwerken Achim gesucht, welche Interesse daran haben, am Langwedeler Rathaus eine öffentliche E-Ladestation zu errichten. „Wir stellen dann nur das Grundstück, ansonsten ist es kostenneutral für uns“, erklärte Bauamtsleiter Bernhard Goldmann nun in der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Friedhofsausschusses, bei dem die Politik über das Thema befand und Stefan Miebach von den Stadtwerken die geplante Anlage vorstellte.

Zwei Stellplätze für E-Autos

Entstehen soll diese auf dem vorderen kleinen Rathausparkplatz, der von der Großen Straße angefahren werden kann. Dort sind aktuell fünf Stellplätze, zwei davon sollen zukünftig für Elektroautos vorbehalten sein, damit die Halter die Ladestation nutzen können. Geboten wird eine 22-kW-Ladeleistung, je nach Fahrzeugtyp könne so ein Elektroauto laut Miebach in einer Zeit von 1,5 bis 4,5 Stunden vollgeladen werden. Die Zahlung erfolgt entweder per Ladeschlüssel oder App (bei voriger Registrierung) oder per QR-Code. Der Grundpreis pro Ladevorgang soll 2,14 Euro betragen, pro Kilowattstunde werden 27 Cent fällig. „Das ist unser üblicher Preis“, sagte Miebach.

Die Politik sprach sich einstimmig für die Pläne aus. „Die Kommunen sollten vorangehen“, betonte WGL-Antragsteller Andreas Noltemeyer. Wobei sich alle Anwesenden auch darüber einig waren, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur letztlich von der Privatwirtschaft erfolgen müsse. Daher sah Wolfgang Ewert (SPD) in dem Beschluss auch eher „Symbolcharakter“. Dass der Flecken Langwedel grundsätzlich bestrebt ist, solche Angebote zu ermöglichen, zeigte sich schon bei der Gestaltungsplanung für das neue Bahnhaltestellenumfeld in Etelsen. Dort sind sowohl Lademöglichkeiten für E-Bikes als auch für Elektroautos vorgesehen.

„Dafür suchen wir aktuell einen Betreiber und sind in Gesprächen“, erzählte Bürgermeister Andreas Brandt. Sind die Arbeiten in Etelsen erledigt, sei als nächstes Projekt geplant, auch das Umfeld am Bahnhof in Langwedel umzugestalten, wobei ebenfalls eine E-Ladestation installiert werden soll. An diesen Standorten zeigen die Stadtwerke Achim jedoch kein Interesse, ihr Fokus liegt mehr auf Orten mit einer gewissen Laufkundschaft, wie vor einem Rathaus.

Null Nachfrage an anderen Säulen

Dass es aber anscheinend doch noch mehr Zeit als gedacht braucht, bis das neue Angebot auch wirklich intensiv und regelmäßig genutzt werde, räumte Miebach bei der Sitzung in Langwedel ein. Vor einem Monat hatten die Stadtwerke bei der Aller-Weser-Klinik in Achim und bei „Sam Urban Food“ in Oyten E-Ladestationen eingerichtet. Bisherige Nutzer laut Miebach an beiden Standorten: null.