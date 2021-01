Melitta Nackenhorst im Pflegeheim Haus Hasch in Oyten ist eine der ersten geimpften Personen im Landkreis Verden. (Landkreis Verden, frei)

Am Dienstagvormittag nun war es endlich soweit: Im Landkreis Verden begannen die Impfungen gegen das Coronavirus. Nachdem das Land tags zuvor 975 Impfdosen bereitgestellt hatte, sind nun, wie berichtet, zwei mobile Impfteams im Landkreis unterwegs, um Pflegeheimbewohner und die dortigen Beschäftigten zu impfen.

Gestartet sind die Teams im Haus Hasch und im Senioren- und Pflegeheim Metzentin in Oyten. Die mobilen Teams umfassen je einen Arzt oder eine Ärztin, eine impfbefähigt Fachkraft sowie eine Verwaltungskraft für Dokumentationsaufgaben. Die Hausärzte Dr. Matthias Röpke aus Thedinghausen und Cai Hildebrand aus Ottersberg führten die Auftaktteams an, die künftig in wechselnden Besetzungen arbeiten.

Mit dem Pikser allein ist es aber nicht getan: Die Daten der impfwilligen Personen müssen erfasst und in das landesweite Dokumentationssystem übernommen, Impfeinwilligungen müssen geprüft und Impfausweise ergänzt werden, teilt der Landkreis mit. Zu den ersten geimpften Heimbewohnern im Landkreis gehörte Melitta Nackenhorst, die im Haus Hasch von Matthias Röpke die erste Immunisierung erhielt. Die Impfungen sind freiwillig. Heimbewohner oder deren Betreuer müssen dafür schriftlich ihr Einverständnis gegeben haben. Gibt auch der Arzt nach dem Impfgespräch grünes Licht, kann die Erst-Impfung erfolgen. Eine zweite Impfung folgt im festen Abstand von drei Wochen. Rund eine Woche nach dem zweiten Impftermin genießen die Geimpften dann laut Landkreis den kompletten Schutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus.

Dankbar für Zusammenarbeit

„Wir sind unheimlich froh, dass es jetzt mit den Impfungen losgeht“, sagte Diplom-Pflegewirtin Ricarda Hasch. Die Monate seit März seien Dauerstress für die Einrichtung gewesen, insbesondere auch weil die dementen Bewohnerinnen und Bewohner nicht verstehen würden, was um sie herum passiert. Sie sei dankbar für das Vertrauen der Angehörigen wie auch für die gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt in Verden, das bei Verdachtsfällen oder der Aufnahme von Bewohnern aus dem Krankenhaus immer hilfreich zur Seite stand.

Beim Landkreis hofft man jetzt auf einen kontinuierlichen Nachschub an Impfstoff, damit die Arbeit der mobilen Impfteams zügig vorangehen kann. „Wir rechnen mit rund vier Wochen, immer vorausgesetzt, dass die Impfstofflieferungen klappen, bis alle Pflegeheime im Landkreis versorgt sind“, sagt Landrat Peter Bohlmann.

Fragen rund um die Corona-Schutzimpfung beantwortet eine kostenlose Impf-Hotline des Landes unter der Telefonnummer 08 00 / 9 98 86 65 (montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr). Infos zur Impfreihenfolge, zur Terminvergabe sowie zum Ablauf im Impfzentrum sind online unter www.landkreis-verden.de/coronaimpfung abrufbar.