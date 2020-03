Die Punktrichter bewerteten, wie gut sich die Nachwuchskräfte des Roten Kreuzes kümmerten. Hier ist ist die Gruppe des JRK Leeste im Einsatz. (Björn Hake)

Es ging um die Vorbereitung für den Ernstfall am vergangenen Wochenende in Oyten. In der Integrierten Gesamtschule (IGS) Oyten kamen von Freitag bis Sonntag die Kreisverbände Verden und Diepholz des Jugendrotkreuzes (JRK) zusammen, um ihren jährlichen Kreiswettbewerb zu veranstalten. Die Teilnehmer konnten ihr im vergangenen Jahr erworbenes Wissen und Können um die Erste Hilfe unter Beweis stellen. 20 Gruppen kämpften an diesem Tag um die Teilnahme an den Bezirkswettbewerben. Zusammen mit Teilnehmern, Helfern und Richtern kam in diesem Jahr die stolze Zahl von 240 Personen zusammen, die am Wettbewerb beteiligt waren.

Eigentlich ist dieser Raum der Gesamtschule ein Werkraum, am Tag des JRK-Wettbewerbes wurde er jedoch in eine Küche verwandelt. Und dort trug sich sodann folgendes Szenario zu: Zwei Personen verletzten sich beim Kochen. Einer klemmte sich den Finger, die andere schnitt sich durch den Schmerzensschrei erschrocken in die Hand. „Aua, ich kann doch kein Blut sehen“, jammerte die Betroffene. Diese Szene stellte eine der Übungen dar die, die der Rot-Kreuz-Nachwuchs an diesem Tag meistern musste. Schnell waren die fünf jungen Helfer einer Gruppe zur Stelle und kümmerten sich um die Wunden der beiden „Verletzten“. Dabei achteten mehrere Punktrichter des Roten Kreuzes genau auf das Geschehen. Nicht nur die fachmännische Versorgung der Verletzungen war wichtig, auch wie gut die Jugendlichen miteinander zusammen arbeiteten spielte eine große Rolle bei der Bewertung.

Der richtige Umgang

Das Alter der Teilnehmer schwankte an diesem Wochenende von fünf bis hin zu 27 Jahren. Deswegen ist auch nicht jede Aufgabe, bei der es um Erste Hilfe geht, gleich gestaltet. „Bei den Kleinen fließt natürlich nicht literweise Blut“, erklärte Corinna Hillebrand, Leiterin des Kreisverbandes Verden. Bei den kleinen Teilnehmern gehe es weniger um ihre fachliche Kompetenz. Wie sich die Kinder um die Opfer kümmerten, wie sie mit ihnen redeten und sie unterstützen, spielte hier eine größere Rolle. Das Feedback wurde dann altersgerecht direkt nach der Übung durchgesprochen. Am Nachmittag durfte dann die Übung gleich noch einmal durchgespielt werden, damit sich das neue Wissen auch einprägte. „Die große Hoffnung ist, dass sie es irgendwann auf der Straße genauso machen“, sagte Corinna Hillebrand.

„Die große Hoffnung ist, dass sie es irgendwann auf der Straße genauso machen“ – glaubt Corinna Hillebrand, Leiterin des Kreisverbandes Verden, dass die Wettbewerbe einen guten Effekt erzielen. (Björn Hake)

Jedoch hatten nicht alle Stationen einen so ernsten Hintergrund. Einige waren auch einfach nur für die Bespaßung der Kinder und Jugendlichen da. Wie beispielsweise ein Spiel, bei dem eine Kugel mithilfe eines Papprohres transportiert werden musste. Wenn es herausfiel, durften die Hände nicht benutzt werden, um es wieder aufzunehmen. Andere Stationen hingegen waren zum Basteln und Malen da und wieder andere fragten Wissen über die Erste Hilfe oder soziale Kompetenzen ab. In diesem Jahr standen der Wettbewerb und seine Aufgaben unter dem Motto „30 Jahre Wiedervereinigung“. Unter anderem gab es am Sonnabend einen Poetry Slam unter diesem Motto. Die Teams, die es dieses Mal bis zum Bundeswettbewerb schaffen, können sich aus diesem Grund auch auf eine Reise nach Berlin freuen.

Für viele Teilnehmer stellte jedoch bereits der Kreiswettbewerb einen Wochenendausflug dar. Einige der Gruppen waren erst nach mehreren Stunden Fahrt in Oyten angekommen und übernachteten zusammen mit ihren anderen JRK-Kollegen von Freitag bis Sonntag in der Gesamtschule. Die meisten Mitglieder seien über Familie und Freunde zum Roten Kreuz gekommen, erzählte Hillebrand. So trafen sich an diesem Wochenende in der Gemeinde Oyten auch einfach viele Freunde und genossen einfach den Wettbewerb untereinander.