Ungefähr in diesen Bereich soll der neue Bahnhaltepunkt in Sagehorn verlegt werden. (Björn Hake)

Die ganz große hitzige Debatte blieb aus, doch die Bürgerinformationsveranstaltung zur Umfeldgestaltung am neuen Bahnhaltepunkt in Sagehorn, die am Donnerstagabend rund 70 Bürger ins Rathaus gelockt hat, zeigte schon, dass sich viele Sagehorner mit den bisherigen Planungen noch nicht anfreunden können. Wie berichtet, plant die Gemeinde im Bereich der neuen Haltestelle drei sogenannte Verknüpfungsanlagen. Zwei von ihnen nördlich, wo alle rund 150 Park&Ride-Stellplätze sowie die Bushaltestellen eingerichtet werden sollen, und eine südlich, wo der Großteil der Fahrradstellplätze entstehen soll und nur wenige Kurzparker- und Behindertenparkplätze. Sind die nördlichen Anlagen am Schwarzen Weg sehr funktional gehalten, soll jene im Süden an der Sagehorner Dorfstraße auch einen ansprechend gestalteten Vorplatz erhalten.

Für manchen Anwohner am Schwarzen Weg eine Ungerechtigkeit. Doch Bürgermeister Manfred Cordes wollte in diesem Zusammenhang noch einmal betont haben, dass man sich bewusst dafür entschieden habe, Parkplätze für Pkw nur auf eine Seite der Gleise zu legen, um „Suchverkehre“ zu vermeiden. Und im Süden sei dafür schlichtweg nicht genügend Platz. Doch dieser muss im Norden auch erst einmal geschaffen werden: Denn die Anlagen sollen dort entstehen, wo aktuell noch die Tennishalle steht und weiter östlich auf einer momentan noch landwirtschaftlich genutzten Fläche. Dieses Zubetonieren „der schönsten Seite der Gemeinde“, wie es eine Bürgerin nannte, zog ebenfalls kritische Stimmen nach sich.

Ein großes Ärgernis für die Anwohner am Schwarzen Weg ist zudem der bisher nicht vorgesehene Lärmschutz. „Es fängt ein ganz neues Leben an und das bereitet mir schlaflose Nächte“, merkte einer von ihnen an und betonte, sich im Stich gelassen zu fühlen. Klar ist: Die Deutsche Bahn wird keinen Schallschutz errichten, der den Lärm von den Gleisen nimmt. Ob die Gemeinde aufgrund des Verkehrslärms durch die Parkplätze Maßnahmen ergreifen muss, wird sich erst im Rahmen des weiteren Verfahrens zeigen.

Natürlich wäre es der Gemeinde auch unbenommen, zusätzlichen Lärmschutz vorzunehmen, der auch den Krach von den Zügen eindämmt. „Über diese Dinge muss dann der Gemeinderat entscheiden“, sagte Cordes. Das gilt auch für mögliche öffentliche Toiletten, deren Fehlen bei den Anlagen ebenfalls moniert wurde. Bisher sind sie wegen des hohen Unterhaltungsaufwandes, den die Gemeinde zu tragen hätte, nicht vorgesehen.

Und dann sind da ja noch die sich wie Kaugummi ziehenden Verhandlungsgespräche zwischen dem Sagehorner Schützenverein und der Gemeinde. Der Verein hat für die Tennishalle, die abgerissen werden soll, ein Nutzungsrecht für zwölf Tage im Jahr, etwa für das Schützenfest. Außerdem ist ein Teil der für die Parkplatzanlage benötigten Fläche im Eigentum des Schützenvereins. Da dieser im Vorfeld der Veranstaltung mit Cordes vereinbart hatten, das Thema dort nicht hochkochen zu lassen, blieb die Diskussion darüber aus. Doch August Benstein, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, ließ es sich nicht nehmen, zu betonen, dass der Verein von den Planungen „fundamental betroffen ist“ und es ohne seine Zustimmung nicht gehen würde. Die Hoffnung der Beteiligten ist es, binnen der nächsten Wochen eine Übereinkunft über eine angemessene Entschädigungszahlung zu finden. „Wir wollen das sachlich und fair abhandeln“, sagte Cordes.

Die Gemeinde hat also, auch wenn diese Vorplanung nun bis Ende Mai für den Förderantrag bei der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen eingereicht werden wird, weiter alle Hände voll zu tun. Auch das Grundstück für die zweite Verknüpfungsanlage im Norden ist noch nicht im Eigentum der Gemeinde. Zudem handelt es sich bei der Planung bisher nur um grundsätzliche Überlegungen, die Details sollen alle während der nun anstehenden Bauleitplanung erarbeitet werden. Wenn alles wie erhofft läuft, könnten die Arbeiten der Gemeinde Ende 2020 beginnen. Schon einige Monate zuvor will die Deutsche Bahn mit ihrer Maßnahme starten. Wichtig sei laut Roland Neumann von der Agentur Bahnstadt die „Synchronisation der beiden Planungen“. „Damit wir einen Haltepunkt aus einem Guss bekommen.“