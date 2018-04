Auch im Landkreis Verden gibt es immer weniger Pflegepersonal. (Oliver Berg/DPA)

Landkreis Verden. "Die Personalsituation kann man schon als dramatisch bezeichnen." Bernd Dannheisig, Fachdienstleiter Soziales beim Landkreis Verden, fand während der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am Dienstag deutliche Worte. Was er genau damit meinte, ist die pflegerische Versorgung im Kreisgebiet. Denn was fehlt, sind Pflegekräfte. Eine von Anfang bis Mitte April von der Kreisverwaltung durchgeführte Umfrage bei den Pflegeheimen hat ergeben, dass fast 50 Pflegefachkräfte in den Heimen und ambulanten Diensten gesucht werden. "Und die Herausforderungen nehmen immer weiter zu", sagte Dannheisig.

Die Gründe für diese Situation sind bekannt. So hieß es am Dienstag in der Sitzung, dass der Anteil der älteren Menschen an der Bevölkerung in den Altersgruppen über 60 und über 80 Jahre und damit die Zahl der Pflegebedürftigen auch im Landkreis stetig anwachsen würde. Ausreichend Fachpersonal sei aber nur schwer zu finden. Ein Trend, der so nicht nur im Kreisgebiet, sondern auf Bundesebene und auch im Land Niedersachsen zu verfolgen ist.

So sind in der Alten- und Krankenpflege in Niedersachsen fast 3000 Fachkraft-Stellen nicht besetzt. Zudem fehlen rund 1000 Hilfskräfte. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag hervor. Demnach waren 2017 im Schnitt 1932 offene Stellen für Spezialisten in der Pflege alter Menschen gemeldet, in der Krankenpflege waren es 1055.

Wie es in der Mitteilungsvorlage der Verwaltung heißt, wird der größte Teil der Pflegebedürftigen im Kreisgebiet ausschließlich von Angehörigen versorgt. Laut Landesamt für Statistik Niedersachsen waren dies im Dezember 2015 insgesamt 2287 Menschen. Fünf nach Landesrecht anerkannte Dienstleister bieten Angebote zur Unterstützung im Alltag (Betreuung und Hauswirtschaft) an. 17 ambulante Kranken- und Pflegedienste mit folgenden Trägern versorgen etwa 1000 Pflegebedürftige: drei Diakoniestationen mit sieben Anlaufstellen, eine kommunale Sozialstation (Samtgemeinde Thedinghausen), ein freigemeinnütziger Träger (AWO ambulant) und zwölf private Träger. Hinzu kommen noch acht Tagespflegeeinrichtungen mit 108 zugelassenen Plätzen, eine eigenständige Kurzzeitpflegeeinrichtung mit zwölf Plätzen und 30 Pflegeheime mit 1894 zugelassenen Plätzen, wovon am 1. August 2017 insgesamt 1682 Plätze belegt waren (Auslastungsquote 88,8 Prozent).

Diese Quote vermittele zwar den Eindruck, dass noch freie Plätze in den Heimen zur Verfügung stünden. "Dies ist tatsächlich aber nicht so", heißt es von der Kreisverwaltung. Die Zahl der zugelassenen Heimplätze weiche von den verfügbaren Plätzen ab, da einige Heime aus unternehmerischen Gründen nicht voll belegen. Unter anderem dann, wenn nicht ausreichend Personal vorhanden ist, um die Pflegebedürftigen bei voller Belegung versorgen zu können. So hat die Umfrage in den Heimen ergeben, dass momentan nur acht Plätze im Landkreis verfügbar sind. Die Heimleiter erklärten, dass sie täglich Anfragen hätten, die sie ablehnen müssten.

Mit Elke Lindhof nahm am Dienstag auch die Heimleiterin der beiden kreiseigenen Pflegeeinrichtungen in Dörverden und Thedinghausen an der Sitzung teil, die all diese Probleme noch einmal bestätigte. "Wir können nicht weiter aufnehmen, weil uns dafür das Personal fehlt."