Die letzten beiden Bauabschnitte betreffen das Teilstück zwischen Steubenallee und Max-Naumann-Straße/Im Finigen und das Nordohr der Autobahnabfahrt Achim-Ost. (Björn Hake)

Es hat ein bisschen etwas von einem Déjà-vu: Bauarbeiten an der L156, eine gesperrte Autobahnabfahrt und Umleitungen im Achimer Stadtgebiet. All das kennen die Achimer noch aus dem Sommer und Herbst 2020. Und sie werden nun früher als gedacht wieder in den zweifelhaften Genuss dieser Dinge kommen. Denn, wie die Verwaltung nun angekündigt hat, sollen bereits ab Mitte Januar die Arbeiten an den letzten beiden Bauabschnitten im Bereich der L156 beginnen. Bisher hatten die Verantwortlichen um den Achimer Verkehrsplaner Stefan Schuster dafür eigentlich immer erst das Frühjahr 2021 anvisiert.

Im November vergangenen Jahres konnte, wie berichtet, der größte Bauabschnitt im Rahmen der Straßensanierungs- und Erweiterungsarbeiten an der L156 abgeschlossen werden. Er umfasste den Bereich von der Einmündung Im Finigen bis zur Anschlussstelle der A 27 ebenso wie die Autobahnabfahrt Achim-Ost und sorgte für eine monatelange Sperrung und entsprechende Umleitungsverkehre. Die Aufhebung der Sperrung war eigentlich erst zum Ende des Jahres geplant, gute Witterungsbedingungen hatten aber unter anderem dazu geführt, dass knapp vier Wochen vorher schon wieder der Verkehr rollen konnte.

Die Zeit, die man beim vorherigen Bauabschnitt eingespart hat, macht sich die Stadt nun zunutze und lässt auch die Arbeiten für den nächsten und damit letzten Abschnitt früher beginnen. Von den nun anstehenden Arbeiten ist das Teilstück der L156 zwischen der Steubenallee und der Max-Naumann-Straße/Im Finigen betroffen. Parallel dazu wird auch an der Autobahnzu- und abfahrt „Achim-Ost“ der A27 in Richtung Bremen gearbeitet – inklusive Vollsperrung. Der Beginn der Arbeiten ist nach Angaben der Verwaltung in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen bereits für den 18. Januar 2021 terminiert.

„Wir wollen die Arbeiten an der L156 so schnell wie möglich fertig kriegen und die Straße wieder frei haben“, sagt Bürgermeister Rainer Ditzfeld mit Blick auf den vorgezogenen Starttermin. „Wenn wir jetzt schon anfangen, liegen wir mit den Arbeiten nicht mitten in der Frühlings- und Gartensaison.“ Das sei beispielsweise für den BBM Baumarkt, der direkt an der dann gesperrten Autobahnzu- und abfahrt liegt hilfreich.

„Wir haben extra noch die ersten Tage im Januar abgewartet, weil wir zu dieser Zeit in den vergangenen Jahren häufiger einmal Frost hatten“, erklärt Ditzfeld. Aktuell sehe es aber nicht danach aus. Dennoch berge das Wetter natürlich eine gewisse Unsicherheit mit Blick auf den Fertigstellungstermin. „Die Oberflächenarbeiten kann man auch bei Frost vielleicht noch machen, aber spätestens, wenn der Asphalt kommt, geht es nicht mehr.“ Rund drei Monate Bauzeit sind derzeit geplant. Aufgrund des Sanierungsumfangs und der geplanten Spurverbreiterungen werden die betreffenden Teilabschnitte daher bis voraussichtlich Frühjahr voll gesperrt werden. Die entsprechenden Umleitungsstrecken sollen dann wieder weiträumig ausgeschildert werden.

Zusätzliche Informationen zu den nun anstehenden Bauarbeiten an der L156 soll es auch auf der Internetseite der Stadt unter www.achim.de und unter der Telefonnummer 0 42 02 / 9 16 05 80 geben.