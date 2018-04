Mit vereinten Kräften werden die Vertreter des Technischen Hilfswerks auch dieses Jahr dafür sorgen, dass der Maikranz auf dem Bibliotheksplatz in die richtige Position gebracht wird. (Björn Hake)

Achim. Achim ist seiner Zeit wieder mal voraus. Zumindest, was die Maibaum-Tradition angeht. Denn auch in diesem Jahr findet das Maibaumfest in der Innenstadt statt, noch bevor der Wonnemonat überhaupt begonnen hat. Sonntag, den 29. April, hat die Stadt dieses Mal für die Feierlichkeiten auserkoren. Verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag, einem Flohmarkt am Alten Markt und an der Herbergstraße sowie den Ständen vieler Achimer Vereine in der Fußgängerzone läutet diese Veranstaltung offiziell die wärmere Jahreszeit ein. „Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir vor drei Jahren belächelt wurden, als wir erstmals das Maibaumfest organisiert haben“, erinnert sich Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Diese Zeiten seien aber nun vorbei. „Mittlerweile hat sich das Fest schon gut etabliert.“ Und so werden am 29. April wieder vom Amtsgericht bis zum Bibliotheksplatz verschiedene Achimer Vereine wie DRK, THW oder DLRG mit Ständen vertreten sein, ihre Arbeit präsentieren und mit Kuchen, Würstchen und Co. für die Verpflegung der Besucher sorgen. Ein Stückchen weiter warten dann Blumenhändler, weitere Essens- und Getränkestände sowie ein Karussell und eine Hüpfburg auf die Achimer. Den Auftakt macht natürlich der Namensgeber der Veranstaltung.

Ab 12.30 Uhr soll der Maibaum auf dem Bibliotheksplatz aufgestellt werden. Mit tatkräftiger Unterstützung des Technischen Hilfswerks wird der Kranz dann in die Höhe befördert. „Das kann schon einige Zeit dauern, immerhin hat der Kranz einen Durchmesser von knapp drei Metern“, kündigt Ditzfeld an. Musikalisch untermalt wird dieser Kraftakt ab 13 Uhr vom Shanty-Chor Oyten, der abwechselnd mit der Blaskapelle Wistetaler bis 18 Uhr abends für die musikalische Gestaltung des Festes sorgen wird. „Es war der Wunsch vieler Besucher, dass die musikalische Untermalung den ganzen Tag über andauert“, sagt Ditzfeld.

Ab 13 Uhr öffnen dann auch die Einzelhändler ihre Geschäfte für den verkaufsoffenen Sonntag. „Unser Ziel ist es ja, in Verbindung mit dem Maibaumfest auch immer den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres stattfinden zu lassen“, sagt Ditzfeld. Bis 18 Uhr können die Achimer Verkaufsstellen an diesem Tag ihre Geschäfte öffnen. Die Genehmigung war möglich, da es sich bei dem Achimer Maibaumfest nach Angaben der Verwaltung um eine bereits seit vielen Jahren stattfindende und deshalb etablierte Traditionsveranstaltung handelt, die stets selbstständig ein hohes Besucheraufkommen hat. Was den Zuspruch der Besucher, Vereine und Einzelhändler angeht, ist Ditzfeld mit der Entwicklung der vergangenen Jahre in jedem Fall zufrieden. „Die Teilnehmerzahlen haben sich konstant erhöht“, sagt er. „Die Skepsis des ersten Jahres hat sich auf jeden Fall gelegt.“

Bereits ab Anfang kommender Woche sollen die ersten Vorboten das Frühlingsfestes am Sonntag dann schon in der Fußgängerzone zu sehen sein. Dann macht sich Gerhild Schröder von den Achimer Groenfingers nämlich wieder an die Arbeit, um die Innenstadt mit kleinen Birkenstämmen und bunten Bändern frühlingshaft zu schmücken.



Vereine, die sich noch mit einem Stand am Maibaumfest beteiligen möchten, können sich an Anneke Luig vom Stadtmarketing unter a.luig@stadt.achim.de wenden. Am Mittwoch, 25. April, wird es dann für alle teilnehmenden Vereine ab 18 Uhr ein Treffen in der alten Feuerwache geben, bei dem die Aufteilung der Stände besprochen werden soll.