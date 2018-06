Er hat die Drogensucht besiegt und erzählt davon: Mathias Wald. (JUERGEN JUSCHKAT)

Thedinghausen. Es stimmte nachdenklich, was Mathias Wald seinem Publikum vermittelte. Unter dem Motto „Zum Leben im Rausch und vom Rausch des Lebens“ referierte der ehemalige Drogenabhängige am Mittwochabend in der Aula der Gudewill-Schule in Thedinghausen eindrucksvoll mit Worten und Gesten und mit einem 14-minütigen Schwarz-Weiß-Kurzfilm über sein Leben. Es ist eine Geschichte, die unter die Haut geht. Der in Fulda lebende Mann ließ erst am Vormittag Schüler der Gudewill-Schule und Lehrer der siebten bis neunten Klassen an seinem bisherigen Leben teilhaben, abends dann interessierte Eltern.

„Du bist der Pilot in Deinem eigenen Leben!“ stand auf der Leinwand im Hintergrund, als der 43-jährige mit den Ausführungen zu seinem Leben begann. Zwölf Jahre lang habe er alles falsch gemacht, wie er eingestand. Zwölf Jahre war er drogenabhängig – wurde schließlich kriminell. „Ich war ein ganz schlimmer Finger“, urteilte er über sich selbst. Wald nannte den Zeitpunkt seiner Wende: „Den Stichtag 15. Februar 2003 werde ich nicht vergessen.“

„Am Anfang war es Spaß“, erinnerte sich Mathias Wald, der sich bei einer Fahrt von Auszubildenden nicht die Blöße geben wollte, dass er noch nie einen Joint geraucht hatte. Also packte er zu und versuchte es. „Ich fühlte mich frei, losgelöst, unabhängig.“ Erst war es LSD, dann konsumierte er Ecstasy, Cannabis und schließlich Kokain „in vollen Zügen“. Wald gestand den Zuhörern: „Die Geister, die ich rief, wurde ich nicht mehr los.“ Beschaffungskriminalität und Drogenverkauf waren Folgen seiner Sucht, um an Kapital für weitere Betäubungsmittel zu kommen.

„Ich fühlte mich allein“, gestand er. Angstzustände, Wahnvorstellungen und epileptische Anfälle stellten sich ein. „Selbstmordgedanken kamen auf.“ U-Haft und Entzug bildeten weitere Stationen seines Lebens. „Was war ich für ein Mensch? Ich konnte mich nicht mehr im Spiegel ansehen“, berichtete er, dessen Drogensucht in einer Schizophrenie mit Wahnvorstellungen endete. Mathias Wald verlor seine Freunde, doch er fand den Weg heraus aus dem Sumpf, wie in der Aula zu sehen war. Es war jedoch ein schwieriger Weg.

Der Mann, der mit seinem Partner Markus zusammenlebt, ist bereits 15 Jahre „clean“ – lebt also ohne Drogen – und ist stolz auf sein "selbstbestimmtes und glückliches Leben“. Die Therapie hat angeschlagen, sodass er ohne Suchtdruck aufwachen und leben kann. Nach dem Entzug blieben zwar Makel, denn Mathias Wald galt als vorbestraft und hatte 50 000 Euro Schulden, doch er meisterte fortan sein Leben. „Ich bin Filmemacher, Fotograf und Speaker", sagte er. „Es gibt immer einen Ausweg. Und der beginnt bei dir!“

„Ich hoffe, dass ich viele Menschen erreicht habe“, erklärte Wald und zollte denjenigen Respekt, die an diesem Abend den Weg zu ihm gefunden hatten. All denen gab er „Erkennungsmerkmale bei Drogenkonsumenten“ mit auf den Weg und sprach dabei von der Qualität der Leistung in Schule und Beruf, der Veränderung der Persönlichkeit und der äußeren Erscheinung.

„Er hat offen und ehrlich darüber gesprochen, was passiert. Wir wollten, dass Brücken gebaut werden von den Lehrern und Schülern hinüber zur Elternschaft. Die Persönlichkeit der Schüler soll gestärkt werden, damit sie Nein sagen“, erklärte die Schul-Sozialarbeiterin der Gudewill-Schule, Sandra Linge. Auf den Dörfern fange die Sucht bereits an, wenn die jungen Leute sich am Wochenende die Kante gäben. Finanziert wurde die Veranstaltung über die AOK, den Förderverein Gudewill-Schule und den Arbeitskreis für Kinder und Jugendliche Thedinghausen.