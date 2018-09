Der Achimer Michael Kiesling hat mit Azul das "Spiel des Jahres" erfunden – er wird am Sonnabend, 8. September, bei Stadt-Land-Spielt im Vereinsheim des TSV Achim sein. (Björn Hake)

Herr Kiesling, wie schläft es sich, wenn man wie Sie mit Azul das aktuelle Gesellschaftsspiel des Jahres erfunden hat?

Michael Kiesling: Man schläft schon recht gut. Manchmal glaube ich das nicht so richtig, was daran liegt, dass ich es schon zwei Mal gewonnen hatte und das nun 18 Jahre zurücklag. Ich hatte gehofft, dass ich es ein drittes Mal schaffe, aber irgendwann geglaubt, das wird nichts mehr. Aber: Es war ja doch nochmal so. Azul war zwar der Favorit, aber nicht für mich.

Ja, das stimmt. Ich habe alleine nur relativ wenig Veröffentlichungen, so vier bis fünf. Wir waren ja dieses Jahr noch mit einem anderen Spiel nominiert, der Bremer Autor Andreas Schmidt, mit dem ich mich alle paar Wochen mal treffe. Er ist jemand, der eher so einfache Spiele macht und jetzt hat er mit mir zusammen ein komplexes Spiel gemacht und sagte mir immer: Mensch, die einfachen Spiele wären doch was, warum ich nicht so etwas machen würde. Die Spiele von Wolfgang Kramer und mir sind dagegen eher komplex, es gibt wenige einfache. Ich habe es aber mal probiert und gemerkt, okay, ist ja weniger Arbeit. Wobei das nicht immer stimmt. Es gehört auch Glück dazu, dass alles gut funktioniert.

Ja, genau, das stimmt absolut. Wenn das Spiel erstmal gut genug ist, originell genug ist, dann ist das tatsächlich so. Mit Wolfgang Kramer hatte ich 2005 „Verflixxt“ veröffentlicht, da waren wir für den Spielepreis nominiert. Mittlerweile ist es bei Ravensburger aus dem Programm genommen, wird aber wohl 2020 bei der Firma Amigo neu aufgelegt. Dieses Spiel war sehr erfolgreich, es wurden mehrere Hunderttausend mal verkauft. Aber auch, weil Ravensburger das mit Fernsehwerbung unterstützt hatte. Tikal, Torres und Verflixxt – diese drei Spiele sind mittlerweile bei rund 50 Veröffentlichungen die mit den größten Stückzahlen – auch schon vor der Preisverleihung. Und natürlich Azul, das abging wie eine Rakete.

Das liegt vielleicht an meinem Beruf, dass ich eher so die komplexeren Dinge mag. Hier noch eine Stellschraube, da noch eine – wir machen kaufmännische Software und das ist von den Anforderungen sehr, sehr hoch. Ich habe mittlerweile aber gelernt, dass man möglichst mit wenigen Regeln auskommen sollte, damit es auch etwas Gutes wird. Aber manchmal klappt das auch einfach nicht. Sagen wir mal so: Zur Funktion bringt man ein Spiel immer. Aber ob es auch den Kniff hat, wie wir Autoren das Besondere nennen oder den Mechanismus, das muss sich zeigen. Und ein Spiel muss sich unter Tausenden von Spielen beweisen.

Ich habe Anfang des Jahres einen Azul-Nachfolger entwickelt und einer kanadischen Firma angeboten, die das Spiel getestet hat und das Spiel veröffentlichen wird. Es heißt „Azul - Stained Glass of Sintra“, ist aber ein eigenständiges Spiel, keine Erweiterung. Das kommt jetzt auf der Messe in Essen heraus. Noch keiner weiß, wie die Spielregeln sind, das ist aber auch gut so und ganz spannend. Ich nehme an, dass es gut ankommen wird. Ob es noch ein drittes Azul geben wird, weiß ich noch nicht. Mal schauen.

Das ist so. Ich würde sagen, im ersten Jahr waren es bei Azul plus 300 000 Stück und dieses Spiel wurde davor schon etliche Tausend Mal verkauft. Durch den Hype und weil es sehr gut ist.

Ich als Autor bezahle da nichts. Ich bekomme auch kein Preisgeld oder so etwas. Ich habe aber mal gehört, dass ein Verlag, der dieses Logo auf seine Produkte druckt, etwas bezahlen muss. Ich nehme an, dass es pro Spiel der Fall ist.

Wenn ein Spiel beispielsweise 30 Euro inklusive Mehrwertsteuer im Handel kostet, dann kann man davon ausgehen, dass es vom Verlag an den Händler für etwa die Hälfte verkauft wird. Das wäre dann der Händlerabgabepreis und auf diesen, so ist es üblich, erhält der Autor einen Prozentsatz. Wenn wir das zu zweit gemacht haben, haben wir uns diesen Prozentsatz eben geteilt. Aber das multipliziert sich, egal wie hoch der Prozentsatz ist, bei einer großen Menge immer gut. Das war jetzt Mathematik für Anfänger (lacht).

Es ist auch besonders geeignet für Menschen, die eher wenig spielen, wir nennen das Familienspieler. Und auch für Kinder, so acht, neun Jahre alt, ist es okay. Es hat relativ einfache Spielregeln. Man muss eine kleine Hürde nehmen, was die Wertung angeht, aber in der Spielregel sind genügend Beispiele erklärt. Der Erfolg aber, den Azul hat, liegt daran, dass die Vielspieler es lieben. Weil es gewisse Sudoku-Effekte hat, weil zwei direkt gegeneinander kämpfen können, es aber nicht zwingend müssen. Die Vielspieler brauchen viele Regeln und hier noch eine Spezialkarte und da noch etwas Besonderes. Den größten Erfolg im Bereich der Spiele wird man haben, wenn man beide Gruppen erreicht. Und das ist fast ein Unding. In diesem Spiel ist es irgendwie gelungen, den Reiz für beide Gruppen zu vereinen. Es ist dann eben: Glück.

Ich würde mal sagen, das Kartenspiel Doppelkopf. Und Skat auch, in der Schule dann, ab der siebten, achten Klasse. 1970 war ich 13 und da gab es noch gar nicht so viele Spiele. Wir hatten aber sicherlich auch ein Monopoly zuhause.

Wenn man das hochrechnet auf alle Standorte, an denen die Aktion läuft, sind das schon wieder ein paar tausend Leute, das stimmt. Es ist gut, dass jemand, der gar keine Ahnung hat und/oder mit seinen Kindern dort hingeht, sich schlaumachen kann, welches Spiel gerade in aller Munde ist. Die Leute dort nennen sich Erklärbären und würden den Gästen niemals ein Spiel zeigen, das sie selbst doof finden. Ich finde solche Veranstaltungen gut und gehe meistens auch hin, um Prototypen zu testen. Denn da kommen zum Beispiel Kinder und ich möchte wissen, ob die mit dem Spiel klarkommen. Vor zwei Jahren hatte ich Azul auch dabei und habe es Kinder spielen lassen. Das ist für mich gut, so etwas ausprobieren zu können.

Der Erfolg, den ich zusammen mit Wolfgang Kramer habe und auch jetzt selbst habe, ich glaube der liegt daran, dass ich auf diese Rückmeldungen eingehe. Ich überlege nicht, wie es sein kann, dass an meinem Spiel schon wieder rumgenörgelt wird. Zum Beispiel wenn jemand Probleme mit dem Erkennen von Farben hat, reagiere ich darauf. In unserer Firma haben wir einen Diplominformatiker, der ist farbenblind. Da passe ich schon immer auf, dass ich bei meinen Prototypen wegen der Rot-Grün-Schwäche auf einen der beiden Farbtypen verzichte. Wenn mir jemand sagt, Mensch, ich kann es nicht lesen, weil es zu klein ist oder jemand es schade findet, wenn er für eine Aktion in der Endwertung nur zehn Punkte bekommt und sich übers Ungleichgewicht beklagt, registriere ich das. Die Häufigkeit dieser Aussagen spiegelt mir dann wider, ob ein Problem so gut wie gar nicht vorkommt oder ob etwas nicht funktionieren kann, weil ein Fehler im Spiel ist.

Wenn mir jemand sagt, man könne das Spiel spielen, aber ein ,Geht so‘ als Kritik hervorbringt, dann muss ich mir ernsthafte Gedanken machen. Das passiert schon. Man kann nicht erwarten, dass man sich etwas ausgedacht hat und irgendwo damit hingeht und alle schreien Hurra. Und gerade da, wo ich hingehe, kennen die Leute so viele Spiele. Die überhaupt nochmal zu motivieren, das ist schwierig. Die Leute, die wenig spielen, würden immer sagen, das ist super, toll, klasse. Sie sehen das anders, sie freuen sich und lassen sich mit viel weniger zufriedenstellen.

Einen hohen. Beim Brettspiel sitzen wir zusammen, an einem Tisch, gegenüber. Jeder will gewinnen, das Spiel lebt von den Personen. Wenn ich Skat spiele, möchte ich nicht einfach nur mitspielen, sondern mit Leuten spielen, wo es heiß hergeht. Es hängt dann von den Typen ab, die da sitzen und man lernt die Leute auf eine ganz andere Weise kennen. Das alles kann einem nur ein Gesellschaftsspiel geben.

Das Gespräch führte Kai Purschke.

Zur Person

Michael Kiesling

lebt mit seiner Frau Ina in Achim-Baden. Der 60-jährige Diplom-Ingenieur leitet eine Software-Firma in Bremen. 1995 hat er sein erstes Spiel veröffentlicht. Mit „Azul“ hat Kiesling nun erstmals die Auszeichnung „Spiel des Jahres“ alleine gewonnen, nachdem Wolfgang Kramer und er 1999 für „Tikal“ und 2000 für „Torres“ den Spiele-Oscar geholt hatten.

Zur Sache

Stadt-Land-Spielt!

Die deutschlandweite Veranstaltung „Stadt-Land-Spielt!“ findet an diesem Sonnabend, 8. September, auch in Achim statt. Der Achimer Brettspiele-Club lädt alle Interessierten für die Zeit von 11 bis 21 Uhr ins Vereinsheim des TSV Achim, Am Freibad 10, ein. Dort können sie alte und neue Spiele ausprobieren, sie sich von den Experten erklären lassen und ganz nach Lust und Laune spielen. Es wird sogar ein Azul-Turnier geben und der Autor Michael Kiesling wird den ganzen Tag über ebenfalls vor Ort sein. Außerdem wird ein Qualifikationsturnier zur deutschen Meisterschaft in Qwixx angeboten – ein einfach zu erlernendes Würfelspiel in bester Kniffel-Manier. Darüber hinaus werden ein Flohmarkt und eine Tombola geboten. Der Eintritt ist frei. Außerdem wird am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr in der Stadtbibliothek am Holzmarkt Verden (Holzmarkt 9) gespielt sowie von 11 bis 16 Uhr im Tagungshaus Drübberholz, Drübber 4, in Dörverden, wo sich das Spielezentrum Niedersachsen befindet.