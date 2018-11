Die Achimerin Steffi Schardelmann hat einen Meisterbrief als Goldschmiedin und auch viele Jahre in Verden und Syke gearbeitet. (Björn Hake)

Die Freude am handwerklichen Arbeiten und das Ausleben ihrer schier unendlichen Ideen machen für Steffi Schardelmann den Beruf als Goldschmiedin so faszinierend. Obwohl ihre Ausbildung und die Meisterschule schon einige Jahre zurückliegen, hat sich die Achimerin erst vor zwei Jahren selbstständig gemacht – mit ihrer kleinen Schmiede in den eigenen vier Wänden.

„Mich hatte schon immer die kreative Arbeit interessiert“, erzählt Steffi Schardelmann rückblickend aus ihrer Kindheit. Als Spross einer künstlerisch versierten Familie habe sie schon früh ihrem Vater, der als freischaffender Künstler arbeitete, über die Schulter geschaut. „Aus Muscheln und Draht habe ich meine ersten eigenen Schmuckstücke gefertigt. Mein Schulpraktikum habe ich dann in einer Goldschmiede gemacht.“ Und nach dem Abi habe sie, nach langer Suche, die Gelegenheit ergriffen, eine Ausbildung als Goldschmiedin in Alfeld zu beginnen. Zwischen 2003 und 2004 machte Steffi Schardelmann ergänzend noch ihren Meisterbrief in Bremen.

Obwohl sie viele Jahre als Goldschmiedin in Verden und Syke gearbeitet hat, dauerte es, bis sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. „Ich habe meinen Weg gesucht. Eine Nische, wo ich hineinpasse“, erzählt sie, „ich war fast zehn Jahre nicht als Goldschmiedin aktiv. Es hat mir sehr gefehlt.“ Daher sei die Freude der Achimerin nur umso größer, wieder in ihrem gelernten Beruf arbeiten zu können. Und das macht sie mit ganzem Herzen.

Kleine Werkstatt im Keller

Dafür hat sich Steffi Schardelmann im Keller ihres Wohnhauses in der Vogelsiedlung eine eigene kleine Werkstatt eingerichtet. „Die Werkbank habe ich seit meiner Ausbildung“, erzählt sie stolz. Hier habe sie schon so manche Skizze zum echten Schmuckstück aufleben lassen – ganz gleich ob eigene Idee oder Kundenwunsch. Bei einem persönlichen Gespräch sammelt und bespricht Schardelmann mit ihren Kunden deren Ideen und Wünsche. Sind beide Seiten mit dem Entwurf zufrieden, geht es für die Goldschmiedin an die Arbeit. Zwei bis drei Wochen braucht sie in der Regel für ein Schmuckstück. „Es kommt natürlich auch drauf an, wie die Auftragslage ist. Vor Weihnachten kann es auch mal ein paar Tage länger dauern.“ Bei Edelmetallen oder -steinen, die sie nicht vorrätig hat und bestellen muss, kann die Herstellung etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Für ihre Arbeiten verwendet Steffi Schardelmann meist Goldlegierungen oder Sterlingsilber. Auch die Fertigungen von Objekten aus Platin wäre denkbar. „Das passiert jedoch nur sehr selten“, kann sie aus ihrer jahrelangen Arbeitserfahrung berichten. Hinzu kommen Schmuck- und Edelsteine, die sie auf raffinierte Weise mit den Metallen in Einklang bringt. Dabei sind Stücke mit alltäglichen Muster und Formen, wie sie in vielen Schaufenstern liegen, absolut nichts für die kreative Kunsthandwerkerin. „Ich mag es sehr, wenn die Objekte eine belebte Oberfläche haben, also nicht ganz glatt sind“, sagt sie. Dafür wendet sie verschiedene Techniken zur Oberflächenveredelung an. Mit Vliesmatten oder Mattierbürsten wird das Schmuckstück mattiert. Die Bearbeitung mittels eines Spezialhammers verleiht dem Objekt hingegen eine individuelle Struktur.

Inspiration im Wald

Genauso sind für die Goldschmiedin auch organische Formen von Interesse. „Meine Kinder sind schon genervt, wenn wir im Wald sind und ich etwas fotografiere, weil mir die Form so gut gefällt“ scherzt sie. Die Inspirationen, die sie in der Natur vorfindet, lässt sie somit auch in ihre Schmuckherstellung einfließen. Das Entwerfen eigener Kollektionen und die individuelle Schmuckanfertigung sind jedoch nicht die einzigen Leistungen, die sie anbietet. Neben der Umarbeitung von altem Schmuck nimmt Schardelmann auch Reparaturen und Aufarbeitungen von Ketten, Ringen, Armbändern und anderen Stücken vor. Accessoires wie Buchlesezeichen oder kunstvolle Weinverschlüsse gehören ebenso zu ihrem Sortiment.

Das Einzige, was der Goldschmiedin fehlt, sind feste Öffnungszeiten. Derzeit empfange sie ihre Kunden nur nach vorheriger Terminabsprache. „Das bietet mir jedoch die Möglichkeit, mir ausreichend Zeit zu nehmen. In einem normalen Ladengeschäft wäre das nicht möglich.“