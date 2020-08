Pago Balke liebt es, auf der Bühne zu stehen. In Zeiten von Corona ist das allerdings schwierig. Der Kabarettist und Musiker hat dennoch genug zu tun. (Björn Hake)

Hallo Herr Balke, wobei erwische ich Sie gerade? Was macht ein Kabarettist und Musiker während der Corona-Krise? Gibt es überhaupt etwas zu tun?

Pago Balke: Ja, das gibt es. Drei Wochenenden mit den Zollhausboys, ein Wochenende mit satirischen Führungen… und ansonsten bin ich momentan auch viel im Garten oder auf dem Sofa!

Es gibt nur wenige Auftritte, da habe ich mich an meine bescheidenen handwerklichen Tätigkeiten erinnert und renoviere für Freunde einen wunderschönen Gartenpavillon.

Wir stricken derzeit gemeinsam an einem dritten Programm, was allerdings erst im Oktober kommenden Jahres auf die Bühne kommen wird. Und es sind schon so schöne neue Lieder und Szenen entstanden, dass ich es manchmal kaum erwarten kann, sie vor Publikum zu präsentieren.

Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Einige sind gut durch die Krise gekommen mit Schule und Freunden. Andere sind wiederum in den Netflix-Himmel abgetaucht. Aber jetzt sind wir wieder sehr gut zusammen gekommen, auch wenn ärgerlicherweise ein großer Open-Air-Auftritt in Bremen fünf Tage vor der Veranstaltung abgeblasen wurde.

Soll ich mir mit dem Schwachsinn wirklich das Leben versauen?!

Ich habe mittlerweile zwei Hochbeete gebaut, das Gartenhaus renoviert, endlich eine Grundwasserpumpe installiert, eine Tischlerei eingerichtet, Tausende von Seiten gelesen, ein paar Lieder geschrieben. Noch was?

Ich gebe zu, es ist mein Lebenselixier, meine Kraftquelle, zu singen, zu spielen. Am meisten fehlte mir eigentlich die Gruppe der Zollhausboys (and girl). Aber ich hatte natürlich mit meiner Frau viel mehr Zeit, die ich sehr genossen habe und dann noch die Hochbeete, das Gartenhaus, die Grundwasserpumpe…

Zur Person

Pago Balke

ist Schauspieler, Kabarettist, Regisseur und Autor. Er wohnt in der Gemeinde Riede und blickt auf eine über 30-jährige Bühnenerfahrung zurück. Zuletzt hat er mit seinem Herzensprojekt „Die Zollhausboys“ für Aufsehen gesorgt.