An sein erstes verkauftes Bild kann sich Franz Brettmann noch genau erinnern. Es war während eines Urlaubs am Wörthersee in den 1970er-Jahren. Das Besondere daran: Es war sein erstes gemaltes Bild seit Volksschulzeiten und verkauft wurde es, da stand es auf der Staffelei erst zur Hälfte fertig. Mit solch einer positiven Rückmeldung sah sich Brettmann natürlich darin bestärkt, sich diesem Hobby zukünftig häufiger zuzuwenden. Und auch heute, als inzwischen 92-Jähriger, malt er noch nahezu täglich in der Sottrumer Wohnung. „Über 900 Bilder sind es insgesamt“, erzählt der Senior.

Einige von ihnen hängen an den eigenen Wänden, rund 140 wurden bisher verkauft. „Meine Bilder sind bis nach Asien und die USA gegangen“, sagt Brettmann. Immer wieder hing eine Auswahl seiner Kunst auch in diversen Ausstellungen in der Region. Der Großteil seines Gesamtwerks befindet sich aber auf dem Dachboden. In Kisten verstaut und sortiert warten die Werke darauf, eines Tages einen neuen Besitzer zu finden. In vier dicken Katalogen hat der Sottrumer alle Bilder als Fotografie und mit den Angaben, wo sie in den Kisten zu finden sind, festgehalten. Interessierte können sich diese Kataloge gerne einmal ausleihen, um sich einen Überblick über das künstlerische Lebenswerk des 92-Jährigen zu schaffen.

Umstieg auf Aquarell

Naturlandschaften, historische Gebäude, Prominente von Schauspielerin Julia Roberts bis Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer oder Imitationen berühmter Kunstwerke sind nur einige der Motive, denen sich Brettmann bereits gewidmet hat. Er selbst schätzt insbesondere das Schaffen der bekannten Impressionisten wie Monet, Manet oder van Gogh und nennt sich einen „begeisterten Anhänger“. Und so kennt er nicht nur dessen Bilder, sondern hat sich auch intensiv mit den Lebensgeschichten der Maler auseinandergesetzt. Malte der 92-Jährige am Anfang seiner Hobby-Leidenschaft noch mit Ölfarbe, so ist Aquarell inzwischen die Malmethode seiner Wahl. Brettman bezeichnet sich im Übrigen als Autodidakt. „Ich habe nie irgendeine Art von Unterricht gehabt.“

Bereits in seiner Kindheit habe er sich für die Malerei interessiert, aber erst viel später auch damit begonnen, ambitioniert den Pinsel in die Hand zu nehmen. „Im Berufsleben hatte ich auch wenig Zeit dafür. Später habe ich vor allem während der Urlaube gemalt“, erzählt Brettmann. Denn nicht nur als selbstständiger Kaufmann in Sottrum hatte er alle Hände voll zu tun, auch kommunalpolitisch war er lange Zeit sehr aktiv.

Insgesamt 29 Jahre saß er im Gemeinderat und von 1974 bis 1991 war Brettmann 17 Jahre lang ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Sottrum. „Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf“, blickt er gerne zurück. Eigentlich wollte er das Amt nur vier Jahre lang ausüben, aber bei der einee Wahlperiode sollte es letztlich nicht bleiben. Für sein Engagement wurde Brettmann später sogar zum Ehrenbürgermeister gekürt.

Seit 2000 ist der Sottrumer im Ruhestand und so hat er in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich mehr Zeit gehabt, seine künstlerische Ader auszuleben. „Es ist mein Lebensinhalt geworden“, sagt der 92-Jährige. Denn schließlich brauche man im hohen Alter eine Aufgabe und man könne ja nicht den ganzen Tag nur lesen.

Hinzu kam bei Brettmann über viele Jahre noch die Musik, insbesondere das Akkordeonspielen. „Bis vergangenes Jahr habe ich noch im Shanty Chor Oyten mitgewirkt und das ganze Programm absolviert“, erzählt er. Aufgrund stärker werdender Hörprobleme habe er dann aber einen Schlussstrich gezogen. Das Kapitel Malerei soll indes noch lange nicht beendet sein, hofft Brettmann. Bis zu seinem 1000. Bild ist es ja schließlich auch nicht mehr weit.