Vor neuen Aufgaben im Rathaus Thedinghausen steht Frank Bielefeld. Fremd ist ihm das Bauamt allerdings nicht.

Herr Bielefeld, zuletzt waren sie Wirtschaftsförderer und IT-Leiter im Rathaus Thedinghausen. Seit dem 1. Januar nun Bauamtsleiter. Ist das eine große Umstellung für Sie?

Frank Bielefeld: In der Zeit von 1995 bis 2013 war ich schon in unterschiedlichen Bereichen im Bauamt der Samtgemeinde Thedinghausen tätig. Daher bin ich in diesem Bereich schon relativ gut aufgestellt. Wirtschaftsförderung und Bauamt liegen inhaltlich auch nah beieinander. Man kauft Grundstücke, verkauft sie und hat mit Bauleitplanung zu tun. Also die fachliche Nähe ist schon da.

Grundsätzlich ist das schon so. Einiges an Detailwissen muss ich mir aber noch aneignen. Allerdings ist es im Bereich der Personalführung nun doch schon etwas anderes für mich. Vorher war ich mehr oder weniger Einzelkämpfer. Jetzt ein Bauamt zu leiten, ist eine neue Herausforderung.

Es ist schon relativ viel angeschoben worden und das gilt es abzuarbeiten. Dazu gehören der Rathausumbau, die geplanten Mensabauten, die Erweiterung der Grundschule Thedinghausen, zwei neue Feuerwehrgerätehäuser, der Neubau des Faulturms im Klärwerk Eißel und diverse Bauleitplanverfahren stehen auf der Agenda. Also es ist ganz viel in der Pipeline. Und es wird natürlich auch permanent neue Ideen geben aus dem Rathaus und der Politik, die auf den Weg gebracht werden.

Ich hoffe, dass ich die Arbeit als Wirtschaftsförderer weiter wahrnehmen darf. Natürlich mit der entsprechenden personellen Unterstützung. Von daher kann ich von Vermissen noch nicht sprechen. Entschieden ist das allerdings noch nicht. Den IT-Bereich habe ich seit 1996 geleitet. Da fühlt es sich schon gut an, dass es mal eine Veränderung gibt.

Es stimmt schon, dass ich gute Kontakte habe und auch viel Vertrauen aufgebaut wurde. Da kann es schon schwierig werden, die Kontakte aufrecht zu erhalten, wenn die Aufgaben ein neues Gesicht übernimmt.

Sowohl als auch. Im Bauamt hat man ebenfalls viel mit Menschen zu tun. Es müssen Abstimmungsgespräche geführt werden, es geht um Pacht- und Mietangelegenheiten oder Bürgerbeteiligung. Also die Außenwirkung im Bauamt ist schon intensiv.

Noch nichts Konkretes. Wir haben in Fachzeitschriften inseriert und werben auch auf unserer Internetseite. Bislang war die Suche aber noch nicht erfolgreich.

Das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei und ich hatte auch die eine oder andere schlaflose Nacht. Aber wenn es zwei qualifizierte Bewerber gibt, dann ist es klar, dass es nicht einfach wird.

In Thedinghausen arbeiten wir schon lange an der Ansiedlung eines Drogeriemarktes. Es wäre schön, wenn wir das realisieren könnten. Wünschen möchte ich mir eigentlich nichts, denn wenn man es nicht realisieren kann, ergibt es auch keinen Sinn, darüber zu philosophieren. Stichwort Pferdekrematorium: Das Beantragungsverfahren durch die Firma läuft und wird vom Gewerbeaufsichtsamt abgearbeitet, dann erfolgt die Auslegung der Antragsunterlagen und dann wird man sehen, wie es sich weiterentwickelt. Wenn alles klappt, könnte der Bau Mitte des Jahres beginnen.

Das Interview führte Onno Kutscher.

Zur Person

Frank Bielefeld

ist 45 Jahre alt und lebt in Thedinghausen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Im Rathaus Thedinghausen arbeitet er seit 1990.