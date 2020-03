Der Fairteiler-Kühlschrank bei Edeka Behrens in Achim-Baden. (Björn Hake)

Herr Arndt, wie kamen Sie am vergangenen Sonntag auf die Idee, die Gruppe „Corona-Hilfe Langwedel“ bei dem sozialen Netzwerk Facebook ins Leben zu rufen?

Thorsten Arndt: Ich weiß, dass es sehr schwer sein kann, benötigte Hilfe zu organisieren. Nachdem am vergangenen Freitag bekanntgegeben wurde, dass Kinder ab Montag von Eltern zuhause betreut werden müssen und sich ältere Menschen aufgrund des Virus nicht mehr so auf die Straße trauen, dachte ich mir, dass es wichtig ist, diesen Leuten Hilfsmöglichkeiten zu vermitteln. Vor einigen Jahren habe ich bei Hochwassereinsätzen an der Elbe mitgeholfen und diese Hilfe wurde auch über eine Facebook-Gruppe organisiert. Da das gut geklappt hat, wollte ich es nun ebenfalls über diesen Kanal versuchen.

Ja, damit habe ich selbst nicht gerechnet. Es ging super schnell, nach einigen Stunden waren es schon mehr als 100 Leute.

Es gibt Einträge, bei denen man sehen kann, dass Leute sich gefunden haben. Ansonsten stelle ich ja nur die Plattform und weiß nicht, was aus Gesuchen oder Hilfsangeboten wird. Ich weiß aber, dass sich einige Langwedeler schon untereinander helfen. Ob das in manchen Fällen durch die Gruppe zustande gekommen ist, kann ich nicht sagen.

Thorsten Arndt. (FR)

Ich denke, jeder der einmal in die Situation gekommen ist, in der Hilfe benötigt wurde, weiß, wie wichtig diese ist. In meinen Augen ist es viel zu wenig geworden, dass sich die Menschen helfen. Dabei ist es für viele von großer Bedeutung, aktuell etwa für jene, die keine Familienangehörigen mehr haben, die ihnen helfen könnten. Ich finde, wenn die Solidarität verloren geht, dann sieht es schlecht aus mit unserer Gesellschaft.

Ich versuche, sachliche Informationen reinzubringen. Man hört ja zum Beispiel beim Einkaufen, wie manche Leute auf nicht ganz richtige Art und Weise über das Virus reden oder sogar sogenannte Fake-News verbreiten. Dabei ist es wichtig, nicht in Panik zu verfallen und auf sachlicher Ebene zu agieren.

Es ist in jedem Fall eine Ausnahmesituation. Und ich glaube, dass viele Menschen den Ernst der Lage noch gar nicht erkannt haben. Etwa jene, die sich nun privat treffen, obwohl genau das ja verhindert werden soll oder solche, die nicht verstehen, wieso ein Sicherheitsabstand untereinander wichtig ist.

Vergangene Woche konnte ich meine Arbeit, ich bin als Werbetechniker hauptsächlich als Monteur im Einsatz, vor den ganzen Auflagen noch normal ausüben. Ob das nun auch weiterhin möglich sein wird, weiß ich noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass manche Kunden keine externen Personen mehr in ihre Räume lassen. Aber das werde ich dann im Laufe der nächsten Tage erfahren.

Zur Person

Thorsten Arndt (40)

lebt in Daverden. Er hat die Facebook-Gruppe „Corona-Hilfe Langwedel“ gegründet, die in Zeiten der Coronavirus-Einschränkungen dazu dienen soll, Hilfe anzubieten oder zu finden.

Zur Sache

Erntejugend Blender bietet Unterstützung an



Wer in der Gemeinde Blender in Zeiten der Corona-Krise Hilfe benötigt, zum Beispiel beim Einkauf, der braucht sich keine Sorgen zu machen. Die Erntejugend Blender bietet nun nämlich eine Nachbarschaftshilfe an. „Wir wollen das Infektionsrisiko für Menschen höheren Alters oder Personengruppen mit Vorerkrankungen verringern“, sagt Initiatorin Ava Schröder aus Blender. Auch sie hat die Entwicklung und die Ausbreitung des Virus verfolgt und am Montag die Entscheidung getroffen, dass man anderen Menschen helfen müsse.

„Meine Oma wohnt auch in Blender und ich will einfach nicht, dass sie sich irgendwelchen Gefahren aussetzen muss. Ich habe dann in der WhatsApp-Gruppe der Erntejungend nachgefragt, wer sich vorstellen könnte, bei der Nachbarschaftshilfe mitzumachen. Es wurde schnell deutlich, dass wir genug Leute zusammenbekommen“, erzählt die 22-Jährige. Rund zehn junge Menschen, die meisten Schüler oder Studenten, haben sich bereit erklärt, die Nachbarschaftshilfe zu unterstützen. Hinzu kommen auch noch einige Berufstätige in der Erntejugend, die einspringen könnten.

Wie genau soll die Hilfe aussehen? „Wir können zum Beispiel die Einkäufe erledigen, Medikamente von der Apotheke abholen oder auch den Hund ausführen“, zählt Ava Schröder einige Beispiele auf. Um auf ihr Angebot aufmerksam zu machen, hat die Erntejugend am Dienstag Flyer entworfen, in der Gemeinde aufgehängt und teilweise auch direkt in die Postkästen der Anwohner geworfen. „Bisher haben wir noch keine Aufträge bekommen. Es gibt aber einige positive Rückmeldungen, dass die Menschen sich freuen, dass es das Angebot gibt.“

Mit der Nachbarschaftshilfe will sich die Erntejugend auch nicht zwingend nur auf Blender beschränken. Möglich wären auch Hilfen in der Gemeinde Thedinghausen. „Nur weiter entfernte Kommunen wie zum Beispiel Kirchlinteln werden für uns natürlich schwierig“, sagt Ava Schröder, die aber auch hofft, dass andere Erntejugenden wie die in Morsum oder Wulmstorf mit einem Hilfsangebot nachziehen.

Wer die Hilfe aus Blender in Anspruch nehmen möchte, noch Fragen hat oder sich selbst bei der Nachbarschaftshilfe engagieren möchte, der kann sich telefonisch bei Ava Schröder unter der Rufnummer 01 71 / 4 40 03 22 melden. „Wer zum Beispiel um einen Einkauf bittet, der kann uns seinen Einkaufszettel geben. Wie das mit der Bezahlung der Einkäufe ablaufen soll, klären wir dann persönlich.“ (KUT)

Gesellschaft rückt zusammen



Hilfsangebot der Achimer CDU findet viele Unterstützer

Die Meldung der Achimer CDU war erst eine kurze Zeit lang veröffentlicht, da klingelte beim Vorsitzenden Martin Puls bereits das Handy. Der CDU-Stadtverband hatte sich nämlich entschlossen, nachdem das Coronavirus auch Deutschland mit voller Wucht erwischt hatte, älteren und schwächeren Menschen oder solchen, die sich aktuell zu Hause in Quarantäne befinden, ihre Hilfe und Unterstützung bei den täglichen oder wöchentlichen Einkäufen und anderen Besorgungen anzubieten. Außerdem rief der Stadtverband andere Freiwillige auf, sich zu melden und die Mitglieder bei ihrer Hilfsaktion zu unterstützen. „Es haben mich sofort Privatpersonen, Vereine und auch Unternehmen angerufen und ihre Hilfe angeboten“, berichtet Puls und fügt hinzu: „Es hat mich selbst überrascht, wie groß die Rückmeldung auf diesen kleinen Aufruf war.“

So habe beispielsweise eine Kirchengemeinde ihre Hilfe zugesagt oder auch ein Sportverein, dem ein Kleinbus zur Verfügung steht, mit dem gleich mehrere Personen auf einmal mit Einkäufen beliefert werden könnten. „Unglaublich schnell hat sich hier ein breites Netz der Solidarität gespannt. Das hat mich sehr beeindruckt“, sagt Puls. „Vielleicht braucht es manchmal Krisen, damit die Gesellschaft mehr zusammenrückt.“

Ebenso überrascht wie von der großen Welle der Hilfsbereitschaft war Puls andererseits aber auch von den geringen Rückmeldungen von Hilfesuchenden. „Bisher hat sich noch kein Bürger bei mir gemeldet, der das Angebot in Anspruch nehmen wollte.“ Über die Gründe könne er natürlich nur spekulieren. „Es könnte sicherlich sein, dass die Achimer familiär so gut aufgestellt sind, dass sie im direkten Umfeld schon genügend Hilfe bekommen. Das wäre natürlich wünschenswert.“ Andererseits sei es aber sicherlich auch möglich, dass das Risiko einer Infektion bei manchen älteren Menschen noch nicht richtig eingeschätzt werde. „Das hoffe ich aber nicht“, sagt Puls.

Die CDU-Mitglieder und ihre Unterstützer wollen – unabhängig von der bisher geringen Resonanz – ihre Hilfe in jedem Fall weiter anbieten. „Wir stehen bereit und können unkompliziert helfen.“ Es gehe jetzt zuallererst darum, insbesondere ältere Menschen und Risikogruppen besonders zu unterstützen. „Und ich bin mir sicher, dass wir das gemeinsam auch hinkriegen. Es ist eine tolle Bewegung, die sich jetzt schon etabliert hat“, freut sich Puls. Hilfesuchende können sich weiterhin beim CDU Vorsitzenden Martin Puls unter der Nummer 01 71 / 4 69 22 41 melden. Er wird dann das weitere Vorgehen im Rahmen der Möglichkeiten koordinieren. „Primär geht es natürlich darum, Einkäufe zu erledigen. Aber wir können mit jedem, der in der aktuellen Situation Hilfe braucht, individuell absprechen, wie wir am besten unterstützen können“, verspricht der Vorsitzende des Stadtverbandes. (HOE)

Kleine Boxen, große Unterstützung



Die Idee hatte Henning Behrens, Inhaber von Edeka Behrens in Baden, eigentlich schon vor einiger Zeit. Einer Zeit, in der das Coronavirus noch gar kein Thema war. Sein Plan: kleine Foodsharing-Boxen in einer Ecke des Supermarktes zu platzieren, in denen Lebensmittel kostenlos angeboten werden, die im Supermarkt zwar nicht mehr verkauft werden dürfen, aber noch in einem guten Zustand sind. „Die Teile sind beispielsweise kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums“, erklärt Behrens. „Das war einer unserer Beiträge zum Thema Nachhaltigkeit und gegen Lebensmittelverschwendung.“ Nun, in Zeiten der Corona-Krise, in denen auch die Tafeln ihren Betrieb einstellen mussten, habe die Aktion eine ganz andere Dimension bekommen. „Wir sind natürlich nicht die neue Tafel, aber wir bringen in den Boxen die Lebensmittel unter, die wir sonst an die Tafel gespendet hätten“, erklärt Behrens. Dort könnten sich auch die Bedürftigen bedienen. „Es ist ein Angebot in einem kleinen Rahmen, mit dem wir ein bisschen Unterstützung leisten können.“ (HOE)

Weitere Informationen

Auch in anderen Gruppen auf Facebook tauschen sich die Bürger im Landkreis Verden über mögliche Hilfsangebote quasi vor der eigenen Haustür aus. Für alle Kommunen sind über die Suchfunktion allgemeine Gruppen für Achimer, Verdener, Oytener, etc. zu finden.