Das regelmäßige Messen des Blutzuckers gehört für alle Diabetespatienten zum Alltag. Mittels einer Stechhilfe wird der Blutstropfen aus dem Finger gewonnen, der dann auf einen Teststreifen aufgetragen wird. (Viola Heinzen)

Gerd Schmidt: Sehr viele Menschen sind von dieser Erkrankung betroffen, sie wissen es aber nicht. Man geht davon aus, dass etwa zehn Prozent der Bevölkerung in der Bundesrepublik an Diabetes erkrankt sind. Viele Menschen haben einen Diabetes Typ 2, den sie gar nicht kennen. Der ist eben sehr gefährlich, weil er nicht wehtut und Folgeerkrankungen mit sich bringt.

Es hängt immer davon ab, wer erkrankt ist. Ist es das Kind, dann ist es für die Familie natürlich erst einmal sehr schwer. Die Problematik ist, dass diese Kinder kaum ohne Begleitung irgendwo hinkönnen. Bei Ausflügen werden sie oft nicht mitgenommen, weil die Verantwortung für Lehrer und Erzieher zu groß ist.

Wenn jemand Älteres einen Typ 2 bekommt, fühlen diese sich häufig abgehängt. Bei Diabetikern, die Insulin spritzen, ist es außerdem oft so, dass die Familienmitglieder befürchten, eine Unterzuckerung nicht zu bemerken oder das etwas anderes passiert.

Diabetes kann jeden treffen. In unserer Selbsthilfegruppe haben wir ein Mitglied, das durch eine Rheumaerkrankung, die mit Cortison behandelt wurde, einen Diabetes entwickelt hat. Es kommt wohl sehr häufig vor, dass durch Medikamentengabe ein Diabetes Typ 2 entsteht. Deshalb kann man nicht sagen: „Ich bin davon befreit.“ Weiterhin kommt dazu, dass der Diabetes Typ 2 zu etwa 50 Prozent vererbt werden kann. Beim Typ 1 sind es maximal fünf Prozent, da es ja ein Gendefekt ist.

Ich habe als junger Mensch den Diabetes entwickelt und hatte damals keine Unterstützung. Ich hatte unheimlich viele Einschränkungen. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Als dann 2007 in unserem Bekanntenkreis ein Kind an Diabetes Typ 1 erkrankt ist, hatten die Eltern sehr viele Fragen und baten mich um Rat. So ist das dann entstanden.

Es war der 19. Mai 1984. Das Datum werde ich nie vergessen. Ich war zu der Zeit auf der Meisterschule bei der Bundeswehr und kam am Wochenende nach Hause. Meine Frau sagte mir damals: „Geh zum Truppenarzt!“, da ich so viel Cola getrunken, Gewicht verloren und Wadenkrämpfe hatte und häufig Wasser lassen musste. Allgemein war ich sehr schlapp und müde. Der Truppenarzt sagte mir dann, dass ich Zucker habe. Ich wusste gar nicht, was das war. Ich habe mich vorher nie damit beschäftigt. Jetzt komme ich ins 35. Jahr.

Die Diskriminierung ging so weit, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr ausüben durfte, wie etwa Schichtdienst oder den LKW-Führerschein. Aber in meinem Umfeld kann ich mich nicht an Negatives erinnern. Ich bin ein Typ, der sehr offen damit umgeht. Jeder im Betrieb wusste davon. Bei mir würde das wahrscheinlich nicht einmal jemand merken, dass ich Diabetes habe.

Ich sage mal: bescheiden. Wir haben zu wenig Diabetologen und zu wenig Hausärzte. Wir brauchen aber eine vernünftige Versorgung. Ich habe meinen Diabetologen, der nimmt aber auch keine Patienten mehr auf, weil er es nicht mehr schafft. Das ist das große Problem.

Es liegt einfach daran, dass sich die Menschen zu wenig bewegen. Und das ist ein Massenphänomen. Man geht davon aus, dass 2030 ungefähr 35 Prozent der Deutschen an Diabetes erkrankt sein werden, die große Mehrheit davon an Typ 2. Der jüngste Typ 2-Patient in Deutschland ist fünf Jahre alt.

Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch einmal im Jahr auf Diabetes untersucht werden müsste. Wenn man eine Blutuntersuchung macht, sollte das gleich mit überprüft werden. Denn die Folge- und Begleiterkrankungen belasten unser soziales Versicherungssystem stark. Außerdem sollte Zucker in Lebensmitteln noch deutlicher gekennzeichnet werden.

Es wird zur Zeit eine Kapsel entwickelt, die man in den Körper einsetzt und die dann die Bauchspeicheldrüse stimuliert. Das sieht schon ganz gut aus und wird irgendwann kommen. Und die Genforschung ist auch schon sehr weit. Ich würde mir wünschen, irgendwann ganz ohne Hilfsmittel auszukommen.

Zur Person

Gerd Schmidt

lebt in Dörverden und ist seit seinem 26. Lebensjahr an Diabetes Typ 1 erkrankt. Er ist Gründer und erster Vorsitzender der Dörverdener Selbsthilfegruppe und war von 2017 bis Mitte 2018 im Vorstand der Deutschen Diabetes Hilfe – Menschen mit Diabetes (DDH-M). Schmidt setzt sich seit Jahren für eine bessere Versorgung von (Diabetes-)Patienten in ländlichen Regionen ein. Unter diab.shg.doerverden@gmx.de oder 0 17 6/ 42 08 32 15 beantwortet er Fragen zur Selbsthilfegruppe und zum Thema Diabetes.

Zur Sache

Über den Weltdiabetestag

Seit 1991 wird jährlich am 14. November der Weltdiabetestag begangen. An diesem Tag wurde Frederik Banting geboren, der 1921 das lebenswichtige Insulin entdeckte. Laut des Deutschen Gesundheitsberichts Diabetes 2018 sind über sechs Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes erkrankt – 95 Prozent davon an Typ 2. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher.